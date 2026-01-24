Un hombre sufrió un grave accidente tras ser atropellado por un auto en Godoy Cruz

El efectivo está internado en el Hospital del Carmen, fuera de peligro. El hombre atropellado quedó internado con varias lesiones en el Hospital del Carmen en Godoy Cruz.

Cómo fue el accidente en Godoy Cruz

El vehículo, conducido por una mujer de 31 años, circulaba por avenida San Martín en sentido norte a sur, utilizando el carril de colectivos.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al hombre en el lugar y diagnosticó que presentaba un traumatismo de cráneo y una fractura en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital del Carmen.

A la conductora se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Además, se informó que la cámara de seguridad ubicada en esa intersección de Godoy Cruz no registró el suceso debido a que se encontraba fuera de foco.