Previo a la intensa tormenta del viernes a la noche, un hombre de 52 años protagonizó un accidente tras ser atropellado en Godoy Cruz por un automóvil cuando intentaba cruzar la calle, y debió ser internado en el Hospital del Carmen con un traumatismo de cráneo y la fractura de un brazo.
Un hombre sufrió un grave accidente tras ser atropellado por un auto en Godoy Cruz
El hecho ocurrió el viernes 23 de enero, pasadas las 21.40, en la intersección de avenida San Martín y calle Democracia del mencionado departamento.
Según la información policial, la víctima descendió de un colectivo e intentó cruzar la calzada cuando fue embestida por un auto.
Cómo fue el accidente en Godoy Cruz
El vehículo, conducido por una mujer de 31 años, circulaba por avenida San Martín en sentido norte a sur, utilizando el carril de colectivos.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al hombre en el lugar y diagnosticó que presentaba un traumatismo de cráneo y una fractura en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital del Carmen.
A la conductora se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Además, se informó que la cámara de seguridad ubicada en esa intersección de Godoy Cruz no registró el suceso debido a que se encontraba fuera de foco.