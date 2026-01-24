China desafía a Estados Unidos con donaciones a este país de América Latina

Más allá del impacto inmediato en infraestructura y alimentación, esta ayuda tiene un trasfondo estratégico. China ha enfatizado que la cooperación responde también “a las emergencias surgidas del bloqueo impuesto por Estados Unidos”, un mensaje que subraya la dimensión geopolítica de la operación.

Cuba y China

Cuba, el escenario de disputa entre China y Estados Unidos

No se trata solo de aliviar necesidades, sino de consolidar un vínculo diplomático y económico que refuerza la posición de China como socio confiable frente a la tradicional influencia estadounidense. Cuba, por su proximidad geográfica a Estados Unidos y su histórica dependencia de importaciones, se convierte en un tablero clave donde los movimientos financieros y humanitarios de China tienen un valor simbólico y práctico.

La asistencia millonaria en efectivo y los envíos de alimentos son un recordatorio de que la influencia global hoy se mide tanto en dólares y toneladas de arroz como en discursos diplomáticos. Para Estados Unidos, este acercamiento es un desafío directo. La isla demuestra que puede diversificar socios estratégicos y que Pekín ya no es solo un actor lejano, sino un participante activo en la región.