La venta de TikTok en Estados Unidos marca un punto de inflexión en la disputa tecnológica con el gigante de Asia, China. Más que una operación empresarial, el acuerdo revela cómo las redes sociales se han convertido en piezas clave del poder global.
TikTok redefine su futuro en Estados Unidos y cierra un capítulo clave de la disputa con China
TikTok vende la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos para evitar una prohibición y redefine el equilibrio entre China y el poder tecnológico global
TikTok entre China y Estados Unidos: una nueva arquitectura de poder digital
La historia de TikTok en Estados Unidos entra en una nueva etapa. La plataforma que transformó el consumo de contenido digital acaba de reconfigurar su estructura en el país norteamericano, en un movimiento que combina estrategia empresarial, geopolítica y tecnología.
ByteDance, la matriz china de TikTok, anunció la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un consorcio de inversores no chinos, con el objetivo de evitar una prohibición, cerrar una disputa legal de seis años y garantizar la continuidad de la aplicación en el mercado estadounidense.
El nuevo grupo inversor, integrado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad vinculada a Michael Dell, controlará más del 80% de la nueva compañía, denominada TikTok USDS, con sede en Estados Unidos. La operación, negociada durante más de un año, transforma la filial estadounidense de TikTok en una empresa con una junta directiva mayoritariamente compuesta por ciudadanos estadounidenses.
Datos, algoritmos y control: el verdadero eje del conflicto tecnológico
Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el control de los datos y del algoritmo. Oracle asumirá el alojamiento en la nube de los datos de los usuarios estadounidenses y del sistema de recomendaciones, que será entrenado, probado y actualizado dentro del país.
TikTok aseguró que la nueva compañía operará bajo estrictas salvaguardas de seguridad nacional, incluyendo protección de datos, moderación de contenidos y garantías de software.
Sin embargo, la interoperabilidad con TikTok en el resto del mundo permanecerá intacta, lo que permite a creadores y empresas estadounidenses seguir operando a escala global. ByteDance conservará cerca del 19,9% de participación y Shou Zi Chew continuará como director ejecutivo global.
TikTok y el futuro de la tecnología global
El acuerdo fue celebrado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó haber contribuido a “salvar TikTok”. Desde China, en cambio, el Gobierno evitó pronunciarse directamente sobre la venta, aunque reiteró que cualquier operación debía ajustarse a sus leyes y resolverse mediante cooperación.
Más allá de la operación financiera, el caso TikTok revela una pregunta central de la era digital: ¿quién controla los algoritmos que moldean la conversación pública? En un mundo donde la tecnología es poder, TikTok ya no es solo una red social, sino un símbolo del nuevo equilibrio entre China y Estados Unidos.
Fuente: EFE.