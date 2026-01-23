TikTok redefine su futuro en Estados Unidos y cierra un capítulo clave de la disputa con China

El nuevo grupo inversor, integrado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad vinculada a Michael Dell, controlará más del 80% de la nueva compañía, denominada TikTok USDS, con sede en Estados Unidos. La operación, negociada durante más de un año, transforma la filial estadounidense de TikTok en una empresa con una junta directiva mayoritariamente compuesta por ciudadanos estadounidenses.

Datos, algoritmos y control: el verdadero eje del conflicto tecnológico

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el control de los datos y del algoritmo. Oracle asumirá el alojamiento en la nube de los datos de los usuarios estadounidenses y del sistema de recomendaciones, que será entrenado, probado y actualizado dentro del país.

TikTok aseguró que la nueva compañía operará bajo estrictas salvaguardas de seguridad nacional, incluyendo protección de datos, moderación de contenidos y garantías de software.

Sin embargo, la interoperabilidad con TikTok en el resto del mundo permanecerá intacta, lo que permite a creadores y empresas estadounidenses seguir operando a escala global. ByteDance conservará cerca del 19,9% de participación y Shou Zi Chew continuará como director ejecutivo global.

TikTok y el futuro de la tecnología global

El acuerdo fue celebrado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó haber contribuido a “salvar TikTok”. Desde China, en cambio, el Gobierno evitó pronunciarse directamente sobre la venta, aunque reiteró que cualquier operación debía ajustarse a sus leyes y resolverse mediante cooperación.

Más allá de la operación financiera, el caso TikTok revela una pregunta central de la era digital: ¿quién controla los algoritmos que moldean la conversación pública? En un mundo donde la tecnología es poder, TikTok ya no es solo una red social, sino un símbolo del nuevo equilibrio entre China y Estados Unidos.