Inicio Mundo Donald Trump
Seguridad Digital

Donald Trump extiende plazos para TikTok pese a tensiones con China

Donald Trump retrasa otra vez la prohibición de TikTok en Estados Unidos mientras crecen las tensiones con China y se divide la opinión pública

Por UNO
El logo de TikTok

El logo de TikTok, en Los Ángeles, Estados Unidos (Archivo). La Casa Blanca abrió una cuenta en medio de la controversia sobre el cierre de la red social. Crédito: EFE/EPA/ Allison Dinner.

El presidente Donald Trump calificó de “exageradas” las críticas sobre los riesgos de seguridad nacional y privacidad asociados a TikTok y su empresa matriz en China. El viernes aseguró que seguirá extendiendo los plazos antes de que la plataforma deba venderse a un comprador estadounidense, según informa AP.

Donald Trump defiende a TikTok

El Congreso aprobó una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos a menos que ByteDance, su dueña en China, ceda la mayoría de su control. Sin embargo, Trump ya amplió el plazo en tres ocasiones durante su segundo mandato. La próxima fecha límite marcada es el 17 de septiembre.

“Estamos atentos a las preocupaciones de seguridad”, señaló Trump. “Pero tenemos compradores interesados en Estados Unidos, y hasta que se resuelvan las negociaciones seguiremos ampliando los plazos”.

ciudad santuario estados unidos efe 2
El presidente Donald Trump calific&oacute; de &ldquo;exageradas&rdquo; las cr&iacute;ticas sobre los riesgos de seguridad nacional y privacidad asociados a TikTok.

El presidente Donald Trump calificó de “exageradas” las críticas sobre los riesgos de seguridad nacional y privacidad asociados a TikTok.

Tres prórrogas y un futuro incierto para TikTok

La primera extensión llegó el 20 de enero, el mismo día en que Trump asumió su cargo. Entonces, TikTok se vio brevemente bloqueado tras una prohibición aprobada por el Congreso y confirmada por la Corte Suprema. La segunda prórroga fue en abril, cuando la Casa Blanca estuvo cerca de concretar un acuerdo para crear una nueva compañía con dueños estadounidenses. Sin embargo, las negociaciones cayeron cuando China se retiró después de que Trump anunciara nuevos aranceles.

El propio Trump reconoce haber usado TikTok en campaña y declaró ser fan de la aplicación: “A mis hijos les gusta, a los jóvenes les encanta. Ojalá podamos mantenerlo”.

Tiktok Estados Unidos vs China.jpg
El Congreso aprob&oacute; una ley que proh&iacute;be TikTok en Estados Unidos a menos que ByteDance, su due&ntilde;a en China, ceda la mayor&iacute;a de su control.

El Congreso aprobó una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos a menos que ByteDance, su dueña en China, ceda la mayoría de su control.

Opinión pública dividida

A pesar de las críticas, la posibilidad de que TikTok sea prohibido en Estados Unidos parece cada vez más lejana. Ninguna de las órdenes ejecutivas de Trump sobre este tema fue desafiada en tribunales, a diferencia de otras decisiones de su gestión.

Los estadounidenses siguen divididos. Una encuesta del Pew Research Center mostró que solo un tercio apoya la prohibición, en contraste con el 50 % registrado en marzo de 2023. Otro tercio se opone y el resto se mantiene indeciso. Entre quienes apoyan la prohibición, 8 de cada 10 señalan la seguridad de los datos como la principal preocupación.

Temas relacionados:

Te puede interesar