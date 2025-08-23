Donald Trump extiende plazos para TikTok pese a tensiones con China

ciudad santuario estados unidos efe 2 El presidente Donald Trump calificó de “exageradas” las críticas sobre los riesgos de seguridad nacional y privacidad asociados a TikTok.

Tres prórrogas y un futuro incierto para TikTok

La primera extensión llegó el 20 de enero, el mismo día en que Trump asumió su cargo. Entonces, TikTok se vio brevemente bloqueado tras una prohibición aprobada por el Congreso y confirmada por la Corte Suprema. La segunda prórroga fue en abril, cuando la Casa Blanca estuvo cerca de concretar un acuerdo para crear una nueva compañía con dueños estadounidenses. Sin embargo, las negociaciones cayeron cuando China se retiró después de que Trump anunciara nuevos aranceles.

El propio Trump reconoce haber usado TikTok en campaña y declaró ser fan de la aplicación: “A mis hijos les gusta, a los jóvenes les encanta. Ojalá podamos mantenerlo”.

Tiktok Estados Unidos vs China.jpg El Congreso aprobó una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos a menos que ByteDance, su dueña en China, ceda la mayoría de su control.

Opinión pública dividida

A pesar de las críticas, la posibilidad de que TikTok sea prohibido en Estados Unidos parece cada vez más lejana. Ninguna de las órdenes ejecutivas de Trump sobre este tema fue desafiada en tribunales, a diferencia de otras decisiones de su gestión.

Los estadounidenses siguen divididos. Una encuesta del Pew Research Center mostró que solo un tercio apoya la prohibición, en contraste con el 50 % registrado en marzo de 2023. Otro tercio se opone y el resto se mantiene indeciso. Entre quienes apoyan la prohibición, 8 de cada 10 señalan la seguridad de los datos como la principal preocupación.