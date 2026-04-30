El petróleo por las nubes: superó los U$S 125 y hay incertidumbre en los mercados

El mayor productor de petróleo del mundo (2)

Estas advertencias introducen una variable de incertidumbre en la oferta y demanda. Trump también mencionó posibles gravámenes adicionales para países que no respeten los acuerdos vigentes, lo que generó una reacción inmediata en los mercados de futuros.

Impacto en los indicadores internacionales

La disparidad entre los tipos de crudo se mantiene con tendencias alcistas pronunciadas. La diferencia de precios responde a la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP+, movimiento que restó previsibilidad a la producción global.

Las implicancias para la Argentina

Para Argentina este escenario presenta una dualidad compleja. Por un lado, el aumento del precio mejora la rentabilidad de las exportaciones y el ingreso por regalías. Sin embargo, el impacto en el costo de los combustibles es un desafío para la inflación.

En el mercado interno, la brecha entre el valor del barril internacional y el precio que reciben los productores locales suele tensarse. Además, el costo de importación de gasoil que el gobierno nacional necesita para abastecer la demanda de invierno se encarecerá si la tendencia persiste.

Un escenario de alta volatilidad

Analistas de Goldman Sachs advirtieron que el rally alcista podría no haber llegado a su techo. La falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, sumada a la reducción de reservas estadounidenses -que liberarán 172 millones de barriles-, sugiere que la volatilidad será la norma.

Mientras tanto, los consumidores ya perciben el impacto. En el país del norte, el diésel superó los U$S 5 el galón. En el país, la evolución de los surtidores dependerá de la Secretaría de Energía y la política de YPF frente a este contexto internacional.