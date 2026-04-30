El petróleo por las nubes: superó los U$S 125 y hay incertidumbre en los mercados

La inestabilidad geopolítica en Medio Oriente volvió a sacudir los cimientos del mercado energético global. Este jueves, el precio del barril de petróleo Brent, referencia para la industria argentina, alcanzó los U$S 126,41, marcando su nivel más alto desde el inicio de la década. Este salto representa un incremento acumulado que supera el 103% en lo que va del año.
El principal motor de esta escalada es el temor a un bloqueo prolongado en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo. La parálisis en esta zona llevó al crudo a superar la barrera de los U$S 120 en las primeras horas de la jornada y a rozar los U$S 127 cerca del mediodía.
El factor Donald Trump y la incertidumbre
A la crisis logística en Medio Oriente se sumaron las declaraciones de Donald Trump. El presidente estadounidense lanzó nuevas amenazas de imponer aranceles del 50% a China si la nación asiática mantiene su colaboración comercial con Irán.
Estas advertencias introducen una variable de incertidumbre en la oferta y demanda. Trump también mencionó posibles gravámenes adicionales para países que no respeten los acuerdos vigentes, lo que generó una reacción inmediata en los mercados de futuros.
Impacto en los indicadores internacionales
La disparidad entre los tipos de crudo se mantiene con tendencias alcistas pronunciadas. La diferencia de precios responde a la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP+, movimiento que restó previsibilidad a la producción global.
Las implicancias para la Argentina
Para Argentina este escenario presenta una dualidad compleja. Por un lado, el aumento del precio mejora la rentabilidad de las exportaciones y el ingreso por regalías. Sin embargo, el impacto en el costo de los combustibles es un desafío para la inflación.
En el mercado interno, la brecha entre el valor del barril internacional y el precio que reciben los productores locales suele tensarse. Además, el costo de importación de gasoil que el gobierno nacional necesita para abastecer la demanda de invierno se encarecerá si la tendencia persiste.
Un escenario de alta volatilidad
Analistas de Goldman Sachs advirtieron que el rally alcista podría no haber llegado a su techo. La falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, sumada a la reducción de reservas estadounidenses -que liberarán 172 millones de barriles-, sugiere que la volatilidad será la norma.
Mientras tanto, los consumidores ya perciben el impacto. En el país del norte, el diésel superó los U$S 5 el galón. En el país, la evolución de los surtidores dependerá de la Secretaría de Energía y la política de YPF frente a este contexto internacional.