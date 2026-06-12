Los precios del petróleo se desploman por un posible acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo sufrió una fuerte caída del 5% este viernes en los mercados internacionales. El desplome se produjo inmediatamente después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retirara su amenaza de lanzar nuevos ataques contra Irán y afirmara públicamente que un acuerdo de paz entre ambos países podría firmarse en los próximos días. El drástico cambio de discurso alivió los temores de los inversores ante una posible escalada bélica en Medio Oriente.
Con este nuevo escenario, las dos principales variantes de referencia en el mundo retrocedieron en paralelo:
- El crudo Brent del Mar del Norte (referencia internacional) cayó un 5% y cerró en 85,86 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate (WTI) (referencia en EE.UU.) perdió el mismo porcentaje y se ubicó en 83,32 dólares por barril.
Irán frena la expectativa y marca sus "líneas rojas"
A pesar del optimismo occidental y del alivio inicial en los mercados financieros, las autoridades iraníes evitaron confirmar avances definitivos y sembraron interrogantes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo real en el corto plazo.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó de manera categórica que "Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos" y remarcó con firmeza que la República Islámica no está dispuesta a ceder en sus "líneas rojas“, término que utiliza el gobierno de Teherán para definir aquellas cuestiones políticas y soberanas que consideran estrictamente innegociables.
Asimismo, el funcionario rechazó de forma directa las versiones que circulaban en Occidente sobre una inminente ceremonia de firma y advirtió que aún no existe ningún tipo de información oficial sobre el asunto.
"Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos “, señaló Baqaei.
Euforia en Wall Street y rebote histórico en Asia
El giro diplomático de Donald Trump cambió por completo el humor de las finanzas globales. "La retórica del mandatario pasó de un lenguaje militar duro a la ausencia de un ataque inmediato, abriendo la posibilidad de que un acuerdo esté cerca de firmarse este fin de semana en Europa", analizó Stephen Innes, de SPI Asset Management.
La respuesta de los mercados no se hizo esperar:
- En Nueva York: Wall Street cerró con sólidas ganancias y el índice general S&P 500 avanzó un 1,8%.
- En Japón: el índice Nikkei 225 de Tokio saltó un 3,47% hasta alcanzar los 66.442,94 puntos.
- En Corea del Sur: el Kospi registró un extraordinario rally y ganó cerca del 8%.
- En China: el Hang Seng de Hong Kong subió un 1,72% y el índice de Shanghái trepó un 1,73%.
El fantasma de la inflación y las tasas de interés
Más allá de la tregua petrolera, los inversores siguen mirando con lupa las políticas de los bancos centrales debido a la inflación acumulada por el conflicto. El Banco Central Europeo (BCE) ya elevó las tasas de interés por primera vez desde 2023 debido al encarecimiento previo de la energía, y el mercado evalúa si la Reserva Federal de EE.UU. tomará el mismo camino.
En sintonía, los analistas de Capital Economics prevén que el Banco de Japón también se verá obligado a subir sus tasas de interés la semana próxima para contener las presiones de los precios.
En medio del temblor del petróleo y la euforia bursátil, el mundo financiero opera con máxima expectativa por otro hito: el debut en la bolsa de SpaceX. La empresa aeroespacial de Elon Musk tiene previsto salir al mercado este viernes en lo que ya se considera la mayor oferta pública inicial (OPI) de toda la historia.