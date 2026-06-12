Los precios del petróleo se desploman por un posible acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó de manera categórica que "Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos" y remarcó con firmeza que la República Islámica no está dispuesta a ceder en sus "líneas rojas“, término que utiliza el gobierno de Teherán para definir aquellas cuestiones políticas y soberanas que consideran estrictamente innegociables.

Asimismo, el funcionario rechazó de forma directa las versiones que circulaban en Occidente sobre una inminente ceremonia de firma y advirtió que aún no existe ningún tipo de información oficial sobre el asunto.

"Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos “, señaló Baqaei.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei (REUTERS) El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei (REUTERS)

Euforia en Wall Street y rebote histórico en Asia

El giro diplomático de Donald Trump cambió por completo el humor de las finanzas globales. "La retórica del mandatario pasó de un lenguaje militar duro a la ausencia de un ataque inmediato, abriendo la posibilidad de que un acuerdo esté cerca de firmarse este fin de semana en Europa", analizó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

La respuesta de los mercados no se hizo esperar:

En Nueva York: Wall Street cerró con sólidas ganancias y el índice general S&P 500 avanzó un 1,8%.

Wall Street cerró con sólidas ganancias y el índice general S&P 500 avanzó un 1,8%. En Japón: el índice Nikkei 225 de Tokio saltó un 3,47% hasta alcanzar los 66.442,94 puntos.

el índice Nikkei 225 de Tokio saltó un 3,47% hasta alcanzar los 66.442,94 puntos. En Corea del Sur: el Kospi registró un extraordinario rally y ganó cerca del 8% .

el Kospi registró un extraordinario rally y . En China: el Hang Seng de Hong Kong subió un 1,72% y el índice de Shanghái trepó un 1,73%.

Stephen Innes, de SPI Asset Management. Stephen Innes, de SPI Asset Management

El fantasma de la inflación y las tasas de interés

Más allá de la tregua petrolera, los inversores siguen mirando con lupa las políticas de los bancos centrales debido a la inflación acumulada por el conflicto. El Banco Central Europeo (BCE) ya elevó las tasas de interés por primera vez desde 2023 debido al encarecimiento previo de la energía, y el mercado evalúa si la Reserva Federal de EE.UU. tomará el mismo camino.

En sintonía, los analistas de Capital Economics prevén que el Banco de Japón también se verá obligado a subir sus tasas de interés la semana próxima para contener las presiones de los precios.

En medio del temblor del petróleo y la euforia bursátil, el mundo financiero opera con máxima expectativa por otro hito: el debut en la bolsa de SpaceX. La empresa aeroespacial de Elon Musk tiene previsto salir al mercado este viernes en lo que ya se considera la mayor oferta pública inicial (OPI) de toda la historia.