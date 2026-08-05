El petróleo cayó tras un avance diplomático por el control del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es clave para los tránsito de buques petroleros.

El cese paulatino de la incertidumbre sobre el abastecimiento de hidrocarburos contribuyó a descomprimir la volatilidad que afectó a la economía global durante las últimas semanas. Las bolsas europeas y asiáticas reaccionaron con cautela positiva ante la perspectiva de un tráfico marítimo regular en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el entendimiento prevé un mecanismo en el cual los navíos comerciales ingresen mediante un canal bajo supervisión de Irán y salgan por una vía coordinada por Omán. Este diseño busca otorgar garantías operativas a las empresas navieras y reducir el riesgo de nuevos incidentes armados.

Asimismo, el plan en discusión contempla un marco provisional de 60 días para reanudar de manera escalonada el paso de buques petroleros gigantes. Durante este período de prueba, las partes evaluarán el cumplimiento de las condiciones pactadas y la efectividad de las medidas de seguridad dispuestas en la zona costera.

Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que las tratativas han mostrado avances significativos y que el entendimiento definitivo podría anunciarse en el corto plazo. El mandatario estadounidense insistió en la importancia de garantizar la libertad de navegación en este corredor neurálgico para el comercio exterior.

No obstante, voceros del gobierno iraní precisaron que cualquier apertura completa del área requerirá el levantamiento paralelo de las restricciones navales de la comunidad internacional.

A pesar de las discrepancias en las declaraciones públicas, las gestiones diplomáticas multilaterales continúan en desarrollo a través de canalizaciones indirectas.

Impacto en el barril de petróleo y repercusiones en la economía argentina

La estabilización de la cotización energética resulta un factor determinante para desacelerar las presiones sobre el índice de inflación internacional. Los países dependientes de la importación de hidrocarburos observan con alivio la distensión en una vía marítima por la que transita casi una quinta parte del petróleo consumido diariamente.

En el ámbito local, la evolución del precio del crudo es monitoreada minuciosamente por las empresas refinadoras de la Argentina. Un marco de valores internacionales moderados reduce el margen de tensión sobre la cadena de costos de la producción interna y la logística de distribución de carga.

Fuentes del sector energético nacional señalaron que la consolidación de la baja externa influirá directamente en las decisiones de la industria petrolera local. Si la tendencia se mantiene firme, se disipan los riesgos de traslados inmediatos a las pizarras de las estaciones de servicio en Mendoza y el resto del país.