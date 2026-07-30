Cuba redujo las prohibiciones a pymes y autorizó inversiones en áreas clave antes estatales

La crisis energética lleva años en Cuba.

En el ámbito mercantil, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba retiró los condicionamientos impuestos sobre el comercio mayorista, permitiendo que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al igual que cooperativas no agropecuarias, ejecuten operaciones de distribución masiva según la libre voluntad entre partes compradoras y vendedoras.

Asimismo, la normativa flexibiliza el trabajo autónomo al permitir el ejercicio simultáneo de múltiples actividades comerciales sin las trabas burocráticas anteriores. De acuerdo con datos oficiales de la isla, actualmente operan más de 15.000 pequeñas y medianas empresas constituidas legalmente desde su reapertura formal en 2021.

Hidrocarburos y energía abiertos al sector privado en Cuba

Uno de los aspectos más trascendentes de la reforma radica en la apertura de la exploración y extracción de petróleo y gas natural. Las empresas particulares, tanto de origen nacional como extranjero, podrán participar en este segmento decisivo mediante concesiones administrativas, contratos de asociación económica y esquemas de empresas mixtas con el Estado.

Las nuevas disposiciones legales entrarán en vigor progresivamente durante las próximas semanas.

En materia de generación eléctrica, el Ejecutivo autorizó la entrada de capitales particulares para la transmisión, distribución y comercialización de energía, con foco prioritario en el desarrollo de infraestructura para energías renovables. La decisión busca paliar la fragilidad de un sistema eléctrico estatal golpeado por averías constantes y falta de mantenimiento acumulado.

A su vez, las pequeñas empresas privadas obtuvieron luz verde para la administración y explotación de estaciones de servicio, siempre que cuenten con autorizaciones previas y esquemas de colaboración estatal. La distribución de combustible representa uno de los nudos más críticos para la movilidad interior y el transporte de cargas en todo el territorio.

Inversión en servicios comunitarios y transporte

En el área de los servicios sociales, la reforma autoriza la gestión privada de residencias para adultos mayores, ópticas y establecimientos farmacéuticos. No obstante, las autoridades aclararon que la atención médica primaria y el sistema sanitario hospitalario continuarán bajo la absoluta cobertura del Estado.

El marco regulatorio también abarca el sector logístico, permitiendo el arrendamiento y la operación de terminales portuarias, estaciones ferroviarias, carreteras, túneles y peajes. Sin embargo, áreas estratégicas como la defensa nacional, la educación formal, la seguridad, el periodismo y las telecomunicaciones permanecerán bajo control estatal exclusivo.

El anuncio se produce en un escenario signado por profundas dificultades económicas, donde el salario mínimo promedio roza los U$S4 y la red eléctrica sufre desconexiones sistemáticas. La caída en el turismo internacional y el endurecimiento de las sanciones comerciales de Estados Unidos agravan el panorama operativo general.

Pese a las reformas estructurales anunciadas, la administración central reiteró que el modelo de planificación estatal seguirá conservando un papel determinante en la conducción económica del país. Las nuevas disposiciones legales entrarán en vigor progresivamente durante las próximas semanas, marcando un cambio profundo en el escenario productivo insular.