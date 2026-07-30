Imágenes escandalosas desde España: así entran los migrantes africanos por Ceuta

Los migrantes celebran tras ingresar a España de manera ilegal.

Los videos del cruce

Insane footage from the Moroccan border with Spain: thousands of migrants are gathering at the border



This is exactly what Spanish Prime Minister Sanchez was aiming for. pic.twitter.com/Fb1pEKU0jj — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

En redes sociales se multiplican los videos del cruce, y muestran lo precario de la situación. A pesar de esto, el gobierno de Pedro Sánchez ya negó que se vaya a declarar la emergencia nacional, que está reservada para catástrofes ambientales o tecnológicas.

Sánchez’s government does not consider the invasion of Ceuta a “national emergency”



The Interior Ministry said it will protect border integrity but cannot declare a formal national emergency solely over migration.



As a result, Ceuta’s local authorities cannot access special… pic.twitter.com/rXGdIdBNxK — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Las últimas noticias que publican los medios españoles indican que el Gobierno nacional está trabajando en un acuerdo con Marruecos para entregar a los cientos de migrantes que fueron identificados y registrados. El medio El Español remarca que los países acordaron "reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

Por su parte, el presidente Sánchez escribió en X (ex Twitter): "Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. Así se lo acabo de transmitir al presidente".