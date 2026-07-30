Imágenes escandalosas desde España: así entran los migrantes africanos por Ceuta

España vive momentos de crisis, debido al ingreso de miles de migrantes ilegales provenientes de Marruecos. El cruce masivo de la frontera de Ceuta comenzó durante la mañana de este jueves, y continúa durante horas de la tarde española.
Los migrantes cruzan por mar o caminando, y hasta el momento la policía no pudo frenar el ingreso de las personas que buscan ingresar a Europa. Los videos del cruce costero no paran de llegar, y se puede ver cómo las personas arriesgan la vida nadando a través del mar hasta las playas de Ceuta.
Hasta el momento, una persona falleció en el cruce hoy, y ayer las autoridades habían recuperado los cadáveres de dos varones, ahogados mientras intentaban el cruce con salvavidas.
Los videos del cruce
En redes sociales se multiplican los videos del cruce, y muestran lo precario de la situación. A pesar de esto, el gobierno de Pedro Sánchez ya negó que se vaya a declarar la emergencia nacional, que está reservada para catástrofes ambientales o tecnológicas.
Las últimas noticias que publican los medios españoles indican que el Gobierno nacional está trabajando en un acuerdo con Marruecos para entregar a los cientos de migrantes que fueron identificados y registrados. El medio El Español remarca que los países acordaron "reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".
Por su parte, el presidente Sánchez escribió en X (ex Twitter): "Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. Así se lo acabo de transmitir al presidente".
En pocas palabras
- Crisis migratoria: miles de migrantes de Marruecos ingresan a España por Ceuta sin control policial.
- Riesgo vital: los migrantes arriesgan sus vidas nadando o cruzando el mar, con fallecidos reportados.
- Respuesta oficial: el gobierno español trabaja con Marruecos para gestionar la situación y los retornos.