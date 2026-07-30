"Prendí fuego para llamar la atención, hacía cuatro días que no comíamos": el drama de un geriátrico clandestino en Santa Fe

Las pericias en el interior de la finca mostraron habitaciones abarrotadas con múltiples camas acopladas, escasez de mobiliario básico, desorden y falta total de condiciones de higiene y seguridad.

Uno de los ancianos habría ocasionado el incendio. Foto: Aire de Santa Fe

Despojo económico y testimonios del encierro

Los testimonios recogidos en el lugar confirmaron que la mayoría de los abuelos abonaba una cuota mensual cercana a los 300.000 pesos. Sin embargo, la administración informal del lugar se apropiaba de los plásticos de cobro para gestionar las jubilaciones y pensiones sin rendir cuentas. "Me sacaron la tarjeta y el encargado retiraba el dinero", denunció Miguel Ángel, un adulto mayor derivado a la vivienda tras haber estado internado por neumonía en el Hospital Sayago.

La situación de aislamiento quedó reflejada de forma drástica en el relato de Luis César Arriola, de 80 años y exchofer de colectivos, quien permaneció dos años en la propiedad sin acceso a su documentación ni posibilidad de salir a la calle. "Me tienen secuestrado. Hace cuatro días que no comemos. No hay azúcar, no hay yerba, no hay pan, no hay nada", aseveró el jubilado.

Arriola expuso además haber sido víctima de malos tratos sistemáticos por parte de la encargada del lugar: "Estoy a merced de ellos. No toco un peso argentino ni moneda de ningún lado hace un par de años". La precariedad era tal que, según el testimonio de vecinos de la zona, una ciudadana solía prestarle dinero a uno de los cuidadores para que pudiera comprar víveres básicos para los abuelos.

Denunciaron abandono y condiciones precarias en el geriátrico incendiado. Foto: Aire de Santa Fe

Actuación de la PDI, un detenido y el traslado de las víctimas

A raíz del hecho, la Policía de Investigaciones (PDI) efectivizó la detención de un hombre encargado de tareas de cuidado en la finca, mientras la Justicia penal instruye actuaciones para determinar las responsabilidades por la explotación clandestina, la retención de documentación y el abandono de persona.

Posteriormente, personal de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe coordinó la evacuación de seis de los siete alojados. Las víctimas fueron derivadas a la Casa Beata Clara Bosatta, un establecimiento habilitado situado en la Avenida Blas Parera al 7700, donde recibieron asistencia médica, contención psicológica y alimento tras ser rescatadas del predio.