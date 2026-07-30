La triste historia de Anahí, la chica que es rechazada por sus amigas porque vende pan en la calle

La historia de Anahí es muy conmovedora y traspasa fronteras. Es que la adolescente ha logrado meterse de lleno en el corazón de las personas por su tierna mirada y porque es una verdadera campeona, que sabe cómo enfrentar las adversidades cuando la mano viene dura.
Anahí es venezolana y es se gana la vida en calles, venciendo pan. Pero hay algo que no la deja tranquila del todo y es que sus amigas se sienten avergonzadas porque ella anda por las calles ofreciendo pan.
“Les da pena”, revela Anahí, cuya historia se ha hecho viral, luego de una entrevista que mantuvo con un tiktoker y en la que expone que no tiene amigas, ya que ellas no aceptan el modo en el que se gana la vida.
La historia de Anahí que conmueve al mundo
El tiktoker @soyvidalv se dedica a buscar lindas historias de vida para contar y las muestra en su canal. Las historias que cuenta tienen un lado positivo, aunque se muestra triste casi de entrada, ya que la protagonista, de un momento para otro, rompe en llanto.
En un video, la adolescente revela que le encantaría tiempo con amigas, pero que ya no tiene porque las que tenía, ya no le hablan porque dejaron de hablarle por la manera en que se gana la vida.
La adolescente de 17 años cuenta que no le ha quedado otra opción que salir a trabajar, porque a su familia no le alcanza para que ella vaya a la escuela. Además, revela que le gustaría tener una vida “normal”, como cualquier otra chica de su edad.
Se puede apreciar como el tiktoker tiene otra buena acción con la adolescente y le compra el resto del pan que le queda, por una suma mucho mayor a su valor.
El video de Anahí la rompe en reproducciones con millones de vistas. Y en otra acción de solidaridad, el canal de streaming decidió buscar nuevamente y tiempo después a Anahí, para hacerles nuevos obsequios para elevarle la autoestima.
Fue a la peluquería y le cambiaron el look, con uñas y cabello incluido, además de muchos regalos, sobre todo electrodomésticos.