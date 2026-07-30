La triste historia de Anahí, la chica que es rechazada por sus amigas porque vende pan en la calle

La historia de Anahí que conmueve al mundo

El tiktoker @soyvidalv se dedica a buscar lindas historias de vida para contar y las muestra en su canal. Las historias que cuenta tienen un lado positivo, aunque se muestra triste casi de entrada, ya que la protagonista, de un momento para otro, rompe en llanto.

En un video, la adolescente revela que le encantaría tiempo con amigas, pero que ya no tiene porque las que tenía, ya no le hablan porque dejaron de hablarle por la manera en que se gana la vida.

La adolescente de 17 años cuenta que no le ha quedado otra opción que salir a trabajar, porque a su familia no le alcanza para que ella vaya a la escuela. Además, revela que le gustaría tener una vida “normal”, como cualquier otra chica de su edad.

Se puede apreciar como el tiktoker tiene otra buena acción con la adolescente y le compra el resto del pan que le queda, por una suma mucho mayor a su valor.

El video de Anahí la rompe en reproducciones con millones de vistas. Y en otra acción de solidaridad, el canal de streaming decidió buscar nuevamente y tiempo después a Anahí, para hacerles nuevos obsequios para elevarle la autoestima.

Fue a la peluquería y le cambiaron el look, con uñas y cabello incluido, además de muchos regalos, sobre todo electrodomésticos.