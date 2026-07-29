La increíble historia de Romeo, el labrador que sobrevivió 9 días bajo los escombros tras un terremoto

El terremoto de 6,4 grados que golpeó el centro de Italia a finales de agosto de 2016 dejó una huella imborrable. El saldo trágico alcanzó cerca de 300 víctimas fatales y miles de personas desplazadas a campamentos temporales. Sin embargo, la historia de un perro labrador devolvió a la sonrisa en algunos.
Nueve días después del sismo, las esperanzas de encontrar vida entre las montañas de concreto y piedra eran prácticamente nulas. La gran mayoría de los sobrevivientes habían sido rescatados en las primeras horas posteriores al terremoto, por lo que la actividad de las cuadrillas se centraba principalmente en remover ruinas y acompañar.
El milagroso hallazgo de Romeo entre las ruinas
Los bomberos acompañaban a un matrimonio de Amatrice que buscaba rescatar objetos personales de lo que quedaba de su casa totalmente destruida. Mientras caminaban entre los bloques colapsados, un tenue sonido quebró el silencio del lugar: eran ladridos de un perro que provenían de las profundidades.
Tras un minucioso trabajo de excavación, el perro emergió del amasijo de hierro y concreto por sus propios medios. Aunque lucía un poco desorientado por la luz del sol tras más de 200 horas en la oscuridad, Romeo comenzó a mover la cola con alegría apenas reconoció el olfato y las voces de sus dueños.
El estado de salud del perro sorprendió a los propios profesionales y veterinarios que lo examinaron en el lugar. A pesar de haber pasado nueve días atrapado en la oscuridad absoluta, no presentaba lesiones graves y mostraba un cuadro de deshidratación sorprendentemente leve.
El triángulo que savó la vida del perro
Los rescatistas explicaron que la clave de su supervivencia residió en la estructura del derrumbe: dos vigas de concreto colapsaron formando un triángulo de seguridad o nicho de aire que protegió al animal de ser aplastado.
Además, se cree que Romeo pudo tener acceso a pequeñas filtraciones de lluvia y restos de agua estancada entre los bloques durante los días que permaneció sepultado.
La imagen del labrador caminando alegremente entre las ruinas de Amatrice recorrió los principales portales del mundo, transformando la historia de Romeo en el hito más emotivo de aquel trágico terremoto.
En pocas palabras
- Perro rescatado: Romeo, un labrador, sobrevivió 9 días atrapado bajo los escombros tras un fuerte terremoto en Italia.
- Milagroso hallazgo: los bomberos escucharon sus ladridos entre las ruinas, devolviendo esperanza en medio de la tragedia.
- Clave de supervivencia: un triángulo de vigas de concreto y acceso a agua le permitieron resistir al animal sepultado.