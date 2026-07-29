La increíble historia de Romeo, el labrador que sobrevivió 9 días bajo los escombros tras un terremoto

Tras un minucioso trabajo de excavación, el perro emergió del amasijo de hierro y concreto por sus propios medios. Aunque lucía un poco desorientado por la luz del sol tras más de 200 horas en la oscuridad, Romeo comenzó a mover la cola con alegría apenas reconoció el olfato y las voces de sus dueños.

Un triángulo hizo que Romeo sobreviva al terremoto.

El estado de salud del perro sorprendió a los propios profesionales y veterinarios que lo examinaron en el lugar. A pesar de haber pasado nueve días atrapado en la oscuridad absoluta, no presentaba lesiones graves y mostraba un cuadro de deshidratación sorprendentemente leve.

El triángulo que savó la vida del perro

Los rescatistas explicaron que la clave de su supervivencia residió en la estructura del derrumbe: dos vigas de concreto colapsaron formando un triángulo de seguridad o nicho de aire que protegió al animal de ser aplastado.

Además, se cree que Romeo pudo tener acceso a pequeñas filtraciones de lluvia y restos de agua estancada entre los bloques durante los días que permaneció sepultado.

La imagen del labrador caminando alegremente entre las ruinas de Amatrice recorrió los principales portales del mundo, transformando la historia de Romeo en el hito más emotivo de aquel trágico terremoto.