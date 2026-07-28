Una ola de indignación y profunda conmoción sacude a la ciudad de Bolívar tras el hallazgo de un ataque masivo contra la fauna urbana. En las últimas horas, más de 80 perros murieron envenenados en circunstancias que se encuentran bajo investigación judicial. El hecho encendió las alarmas de las autoridades locales y movilizó a la comunidad, mientras los investigadores trabajan para identificar de manera urgente al responsable del aberrante episodio.
Indignación, miedo y preocupación por la muerte de 80 perros que fueron envenenados
La localidad bonaerense de Bolívar se encuentra conmocionada tras registrarse una matanza masiva de animales. La Justicia y las fuerzas de seguridad intervienen a contrarreloj para identificar al responsable y determinar qué sustancia utilizaron.
La magnitud del ataque contra los perros obligó a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad e instructores judiciales, quienes buscan reconstruir el mapa de los hallazgos para dar con el autor material.
La investigación porla meurte de los perros y el rastreo del material tóxico
La causa avanza con las primeras diligencias en las zonas de la localidad donde se reportaron la mayor cantidad de casos. El foco principal de la investigación está puesto en determinar la sustancia o agroquímico utilizado para provocar las muertes, así como la modalidad empleada para la distribución de los cebos tóxicos en la vía pública.
Entre las medidas ordenadas por la Justicia para esclarecer el hecho se destacan:
- Relevamiento de cámaras de seguridad: Análisis de domos municipales y registros privados para identificar movimientos sospechosos durante la franja horaria en que se habrían colocado los tóxicos.
- Peritajes toxicológicos: Toma de muestras para precisar el tipo de veneno empleado en los ataques.
- Toma de testimonios: Declaraciones a vecinos y proteccionistas para delimitar el radio de acción del agresor.
Alerta sanitaria y preocupación entre los vecinos por sus perros
El masivo envenenamiento no solo generó repudio social, sino también una alerta preventiva ante el riesgo que representa la presencia de sustancias altamente nocivas en espacios públicos, donde circulan niños y otros animales.
Organizaciones proteccionistas y médicos veterinarios de la zona instaron a la población a extremar las precauciones durante los paseos, evitar el contacto con restos de comida arrojados en la calle y concurrir inmediatamente a una guardia profesional ante los primeros síntomas de intoxicación. Mientras tanto, la causa continúa su curso en busca de pruebas decisivas que permitan imputar al responsable.
En pocas palabras
- Matanza masiva: Más de 80 perros murieron envenenados en Bolívar, conmocionando a la comunidad.
- Investigación judicial: Se rastrea la sustancia tóxica y al responsable del aberrante episodio.
- Alerta sanitaria: El hecho genera preocupación por la presencia de venenos en espacios públicos.