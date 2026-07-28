Indignación, miedo y preocupación por la muerte de 80 perros que fueron envenenados

La magnitud del ataque contra los perros obligó a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad e instructores judiciales, quienes buscan reconstruir el mapa de los hallazgos para dar con el autor material.

Miedo por la muerte de 80 perros en Bolívar. Foto generada por Gemini

La investigación porla meurte de los perros y el rastreo del material tóxico

La causa avanza con las primeras diligencias en las zonas de la localidad donde se reportaron la mayor cantidad de casos. El foco principal de la investigación está puesto en determinar la sustancia o agroquímico utilizado para provocar las muertes, así como la modalidad empleada para la distribución de los cebos tóxicos en la vía pública.