Patitas que sanan: se inspiró en su hermano y creó un proyecto para rehabilitar con animales a personas con discapacidad

Alexander junto a Sky, niños y personas de la Asociación Patitas que sanan.

Patitas que sanan: un proyecto de rehabilitación y amor incondicional a través de la terapia animal

Alexander, presidente de la Asociación Patitas que sanan, explicó que este proyecto nació por amor a la familia y la dedicación a los animales. “Convivo en mi día con mi hermano con autismo. Finalicé mis estudios como Técnico de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en 2023, entre los que se destaca la hipoterapia (terapia con caballos)”, comenzó.

También realizó sesiones de Asnoterapia en el centro de conservación zoológica de Córdoba y allí es donde nació la idea: “De ahí en adelante empezó esa chispa”. Trabajó en un criadero de Australian Cobberdog con perros de terapia y definitivamente supo que lo suyo era estudiar terapia ocupacional y dedicarse a ello.

En conversación con Diario UNO, contó que una vez que finalizó su contrato en el criadero, se volvió a Córdoba con su pareja y familia. En un curso de verano de monitor de ocio y tiempo libre (organización y dinamización de actividades educativas para niños y jóvenes), una profesora lo animó a convertir esta pasión en una asociación donde pudiera ayudar a la gente. “Hablé con Lourdes, actual secretaria y tesorera de la asociación, que era mi amiga y compañera del ciclo, y mi pareja, Alejandro, vicepresidente, que compartía la pasión como yo, para poder llevarlo a cabo”, detalló.

Sky, la perrita que ayuda en la terapia para personas con discapacidad.

Como terapeuta humano, Alexander valora la forma en que los animales miran y aceptan a las personas con discapacidad, sin prejuicios. Para él es muy notable cómo estas personas mejoran con simplemente la presencia de estos animales. “Hemos aprendido que no hay nada más puro que un animal, con ellos ves el mundo más fácil, de otra manera más bonita”, dijo.

Más que una mascota de terapia: Sky, la perra que calma miedos y regala sonrisas

Cuando se trata de terapias que ayuden a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, hay muchas formas de ayudar. Y las mascotas son una de ellas. En estos casos es sumamente importante entender cómo se elige y prepara a un animal para esta tarea tan delicada o si existe un rasgo de personalidad que se busca en él desde el primer momento.

“El animal normalmente viene criado por unos padres ya ejercidos para que tengan esas cualidades, pero si no, buscamos un animal calmado, sin miedos, tolerante a distintos estímulos y sociable. Y, partiendo de esa base, comenzamos a trabajar”, dijo Alexander.

Sky, es su actual perra de terapia, tiene 4 años, y es capaz de tener la energía de trabajar con niños y la calma para poder trabajar con personas de movilidad reducida o tercera edad. Si bien es cierto que esta raza fue creada genéticamente para terapia, Alexander dijo que han sido muy fáciles y cómodos tanto su adiestramiento como la terapia con ella, afirmando que todos aman a Sky.

“Ella los anima a realizar actividades y a poner de su parte. Transmite energía cuando hay que transmitirla y calma cuando debe transmitirla, pero lo que sí es seguro es que al abrazarla te transmite confianza y seguridad, lo cual es muy importante”, explicó Alexander.

Organización sin fines de lucro.

En la terapia con personas con discapacidad física para la rehabilitación motriz y sensorial, el tacto del perro es fundamental, al igual que su pelaje, el calor corporal y su respiración. En el caso del Australian Cobberdog, es una raza de perro que tiene un tacto esponjoso y muy suave, además, su pelo es hipoalergénico, lo que lo hace más tolerable. Por eso, Sky transmite cualidades únicas y clave en estos casos.

En este sentido, la rutina de cuidado de estos animales para garantizar que ellos también disfruten del proceso y no se estresen es clave como en cualquier terapia. Alexander explicó que los animales tienen una rutina de paseo como cualquier otro, donde ellos interactúan con el medio, (adaptados a las distintas circunstancias, etc.) y además practican ejercicios. El descanso es también muy valioso.

“Lo importante siempre va a ser respetar su bienestar y que el animal esté totalmente equilibrado”, comentó. En el caso de Sky, su pelo es propenso a nudos y la parte de cuidado sanitario es muy importante, por lo que se le cepilla a diario con acondicionador y se le lleva a la peluquería cada dos semanas. Asimismo, cumplir con sus distintas revisiones veterinarias, vacunas y desparasitaciones.

Otro factor muy importante en todos los animales en general es el tema de la alimentación. Para un bienestar cognitivo, hace falta una buena alimentación que tenga al perro completo en todo su ser. Además, estos perros son totalmente sensibles, por lo que su entrenamiento y enseñanza siempre van a ser con refuerzo positivo.

Por último, Alexander describió en una imagen visual el momento más emocionante que vivieron en la organización este último año: “Cuando en las sesiones privadas grupales de terapia infantil todos los niños y niñas se abrazan junto a Sky. Sinceramente, es lo más emocionante ver lo felices que son gracias a ti y cómo puedes cambiarles la vida”.