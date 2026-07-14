Mucho más que una cucha: mendocinos crean refugios para proteger a los perros callejeros contra el frío

Camila junto a otra integrante del proyecto "Abrigando patitas". Foto Camila

¿Qué es “Abrigando patitas” y qué es lo que hacen?

“Nos dedicamos a construir y entregar cuchas y refugios para perros y otros animales que viven en la calle. También colocamos mantas y otros elementos que ayudan a protegerlos del frío”, comenzó Camila.

Cada cucha representa una oportunidad para que un animal tenga un lugar seco, seguro y cálido donde pasar las noches. Las mismas se van colocando de forma estratégica donde haya algún animal que las necesite, aunque muchas veces les toca negociar con los vecinos para poder colocarlas en alguna vereda barrial.

Ellos construyen las cuchas utilizando materiales reciclados y donados, como madera, pallets, cartón, nylon, cintas, alambre, mantas y cualquier otro elemento que pueda servir para fabricar un refugio resistente. Camila explicó que al principio, todos los gastos fueron afrontados con dinero de sus propios bolsillos y utilizando herramientas personales.

Algunas de las donaciones para construir casitas para perros callejeros. Foto Camila

“Con la difusión que nos han brindado los medios, la comunidad comenzó a involucrarse y hoy recibimos donaciones económicas, materiales y ayuda de muchísimas personas solidarias que hacen posible que el proyecto siga creciendo”, detalló.

Es por eso que la mayor ayuda proviene de la comunidad. Personas que donan dinero, materiales, mantas, madera, alimentos y también su tiempo para construir cuchas o colaborar en las recorridas, para hacer el bien y sobre todo por amor a los perritos. En estos casos, cada aporte, por pequeño que parezca, hace una enorme diferencia para los animales.

Lo que nadie te cuenta de proteger animales callejeros

Muchas veces la intención, el esmero por las ganas de intentar cambiar al menos algo de este mundo y que los animales no sufran el frío, se ve opacada por la sociedad. Camila dijo que lamentablemente muchas de las cuchas que hicieron fueron robadas y, en otras oportunidades, incluso las quemaron para hacer fuego. “Muchas veces desaparecen las mantas y otros elementos que dejan para proteger a los animales. Es una situación muy triste porque perjudica directamente a quienes no tienen cómo defenderse”, señaló.

Casitas para perros con materiales reciclados. Foto Camila.

Otro problema recurrente es que algunos municipios retiran las cuchas argumentando que no puede haber basura en la vía pública. Pero ellos creen ciegamente que esas cuchas no son basura: “Son el único refugio que muchos animales tienen para sobrevivir al frío, la lluvia y las bajas temperaturas.”

Agrega que cada uno de quienes forman parte del proyecto desea que tal vez existan también refugios temporales o espacios seguros para los animales en situación de calle, como suelen hacerlo con las personas.

“La protección animal no debería depender únicamente de los voluntarios. Existe una legislación que sanciona el maltrato animal y entendemos que también es una forma de maltrato permitir que un animal permanezca expuesto al frío extremo, al abandono y a condiciones que ponen en riesgo su vida cuando existen posibilidades de actuar para protegerlo”, finalizó Camila.

Datos y contactos para donaciones. Foto Camila

Cómo ayudar a que los animalitos tengan un refugio contra el crudo invierno

El proyecto, además de ayudar a animales callejeros, busca generar conciencia. Que cada vez más personas se involucren, colaboren y comprendan que un pequeño gesto puede salvar una vida. La empatía, la solidaridad y el compromiso de la comunidad son el motor de este proyecto, ya que el bienestar animal es una responsabilidad de todos.

Quienes deseen colaborar pueden encontrarlos en Instagram como @abrigandopatitas2026.

Alias para donaciones: cuchassolidarias1 (Carina Montiel)

Contacto Camila, una de las impulsoras del proyecto: 2612162702

Toda ayuda, ya sea económica, con materiales, alimento, herramientas o tiempo, les permite seguir construyendo refugios y llegar a muchos más animales que hoy necesitan una oportunidad para pasar el invierno protegidos.