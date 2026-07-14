El índice de inflación de Mendoza llegó a 1,5% en junio, el más bajo en un año e inferior al nacional

Más allá de que la desaceleración de la inflación sigue atribuyéndose a la pérdida sostenida del poder adquisitivo, con su lógico impacto en ventas y el consumo masivo, durante junio la variación de precios tuvo 3 capítulos que la explicaron.

El principal fue Esparcimiento (3,3%), seguido por Vivienda y Servicios, por suba de tarifas (2,5%). Y completó el podio inflacionario Atención Médica y Gastos de Salud (2,3%), sobre todo a raíz de un nuevo ajuste de cuotas por parte de las empresas de medicina prepaga.