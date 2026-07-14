El índice de inflación de Mendoza llegó a 1,5% en junio, el más bajo en un año e inferior al nacional

Aunque en Mendoza ya lo había hecho el mes anterior, la inflación perforó el piso del 2% en junio. Según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por INDEC llegó a 1,9% mientras que la estadística provincial de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) volvió a estar abajo: 1,5% mensual, su menor valor en un año.
Más allá de que la desaceleración de la inflación sigue atribuyéndose a la pérdida sostenida del poder adquisitivo, con su lógico impacto en ventas y el consumo masivo, durante junio la variación de precios tuvo 3 capítulos que la explicaron.
El principal fue Esparcimiento (3,3%), seguido por Vivienda y Servicios, por suba de tarifas (2,5%). Y completó el podio inflacionario Atención Médica y Gastos de Salud (2,3%), sobre todo a raíz de un nuevo ajuste de cuotas por parte de las empresas de medicina prepaga.
En Mendoza junio registró un nuevo piso inflacionario. El más bajo, hasta ahora, se había dado en julio del 2025, con una variación de precios promedio de 1,9%.
Ese mismo valor dió el IPC a nivel nacional el último mes. Y por primera vez en la gestión Milei rompió la barrera del 2%, con lo cual el primer semestre ya acumuló un 16,8%, un valor que también superó al de Mendoza (15,6%).
Noticia en desarrollo
En pocas palabras
- Inflación en Mendoza: El índice de precios llegó al 1,5% en junio, marcando el valor más bajo del último año.
- Nacional vs. Provincial: El IPC nacional del INDEC registró un 1,9%, mientras que la DEIE provincial marcó una desaceleración.
- Impacto en el Consumo: La baja de la inflación se atribuye a la pérdida del poder adquisitivo, afectando ventas y consumo masivo.