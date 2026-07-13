Por los materiales, el costo de la construcción en Mendoza aumentó más que la inflación

Aunque los materiales de construcción tuvieron un salto superior a la mano de obra, el cemento fue uno de los que menos subió

Con la nueva suba, el costo del m2 es casi 34% mayor que hace un año. Y más allá del salto junio-julio, podría empardarse con la inflación si el IPC (Índice de Precios al Consumidor) perfora el 2% mensual como espera el gobierno.

La evolución del costo de la construcción en el primer semestre

Para tener en cuenta: al márgen de haberse desacelerado, el costo de mano de obra tras las últimas paritarias ya supera los $5.100/hora para un oficial de obra.

Como sea, el aumento del m2 es apenas más bajo que el registrado en abril (3,79%), el mayor del primer semestre, lo que refleja cierto reacomodamiento sobre todo por el movimiento de insumos atados al dólar.

Lo cierto es que quien encaró el proyecto de una casa propia más bien pequeña, sabrá que ya no puede gastar menos de $1.514.398.00/m2. Pero si el bolsillo da para una construcción mayor debe calcular a razón de $1.969.800.00/m2.

Esos valores implican que durante la primera mitad de este año el valor unitario de cualquier obra privada escaló entre los $150 mil y $200 mil, con el lógico impacto en el presupuesto final.

Cuales son los materiales de construcción que más se encarecieron

Entre quienes suelen medir la dinámica del precio de los materiales en Mendoza coinciden en que están tomando impulso otra vez, aunque hay diferencias en los porcentajes.

Para Red Edificar, integrada por 10 empresas proveedoras, en junio hubo un alza de 1,57%. Así, en el primer semestre acumularon 4,66% "consolidando una aceleración en la dinámica de precios respecto a los primeros meses del año".

Es que si bien el índice, que toma 28 puntos de venta, había superado 2% en mayo y bajó un poco en junio, está muy por encima del período enero-abril, cuando no superaba medio punto mensual.

De acuerdo al relevamiento del Centro de Ingenieros, materiales eléctricos como cables de aislación unipolar, con 12,8%, y la membrana asfáltica para techos (10,6%), además de placas para durlok (10,6%) y hierro (9%) fueron los insumos que más aumentaron el último mes.

En cambio otros indispensables para cualquier construcción, como áridos y cemento, prácticamente siguieron estables.