El costo de la construcción aumentó el 2% en mayo y lo que más subió fue la mano de obra

construccion materiales Pese a que el costo de la construcción no deja de subir, los materiales acusan el impacto de la caída de la actividad: el ladrillo hueco y el cemento bajaron, y la arena, entre otros productos, se mantiene. Foto: archivo

Así, edificar una casa de 136 m2 con materiales de mayor calidad cuesta $1.829.360 por m2. Y cualquiera sea el tipo de construcción, en promedio los salarios de la construcción acumulan una suba superior al 30,6% el último año, contra 24,9% de los materiales durante el mismo período.

A cuánto equivale el costo de la construcción en Mendoza

Basta tomar algunos ejemplos de la vida cotidiana para dimensionar cuánto representa el valor actual del m2. Sobre todo luego de que, más allá de una leve desaceleración en mayo, refleja un costo de construcción que viene de tener su mayor suba del año en abril.

El más simple y directo relacionado al consumo masivo es el combustible. El m2 actual equivale, como mínimo, a 13 tanques llenos de nafta súper, si tomamos en cuenta una capacidad de carga de 50 litros de un vehículo mediano (alrededor de $105.000 por carga). Y en cuanto a rendimiento, hasta un año y medio de movilidad para una familia.

Otro paralelismo es con lo que consumimos de carne. Por ejemplo, el valor unitario de construcción actualizado ya representa unos 70 kilos de asado, a un precio promedio de $20.000 al que se vende en cualquier carnicería del Gran Mendoza.

Comparar con el costo de la tecnología también resulta ilustrativo. Actualmente, comprar una notebook de gama media-alta (de aproximadamente $1.400.000) y de primera marca implica tanto como un m2 de construcción. Y casi tanto como un TV Led 4K de 65" para ver el próximo Mundial de Fútbol.

Los materiales que siguen estables y los que bajaron

El relevamiento del Centro de Ingenieros en corralones del Gran Mendoza concluye que, sobre una lista de 30 materiales, 1/3 se mantuvo sin variación de precio de un mes al otro. Y un lote menor incluso se abarató.

Algunos casos entre los básicos para una obra son la arena de Anchoris, que sigue cotizándose a $200.000 el viaje (5 m3), el mismo precio que en febrero, cuando subió por última vez. Algo similar pasa con el hormigón elaborado, también la madera para encofrar ($4.700/tabla), el piso cerámico ($9.600/m2) y algunos materiales eléctricos.

En otros se refleja la caída de la actividad de la construcción y por ende la menor demanda. Lo expone el precio del cemento, que bajó a alrededor de $8.000 la bolsa (-8,7%), casi el mismo precio que había alcanzado a comienzos del 2026 antes del único incremento hasta ahora.

También se abarató la vigueta para enlosar, y ciertos tipos de ladrillo hueco. Señales inequívocas de que la actividad acusa recibo de la falta de inversión para traccionar proyectos privados.