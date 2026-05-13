Con productos que dejarán de pagar más temprano o más tarde, el acuerdo Mercosur-Unión Europea de libre comercio cumplió una semana. Y al menos 50 exportaciones de Mendoza ya se beneficiaron con menor carga e incluso arancel 0. Dentro de ese universo que "estrenaron" estos beneficios están varios de los productos que desde la provincia se venden al mundo.
En una semana del acuerdo Mercosur-UE 50 exportaciones de Mendoza accedieron a pagar menos aranceles
Salieron rumbo a Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos. Aceite de oliva y nueces gozan de la quita total de aranceles. Reducción para el vino y ciruela desecada
"Desde el 4 de mayo certificamos exportaciones de al menos 50 envíos desde Mendoza. Entre otros, contenedores de vino, también aceite de oliva, aceitunas en conserva, miel y nueces", señaló Mario Bustos Carra, de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo .
Tres de ellos, aceite de oliva, miel y nueces sin cáscara, son los más beneficiados, porque gozan desde el inicio (el año 0 para el acuerdo es el 2026) de la eliminación del 100% de los aranceles. El resto, de una desgravación en cuotas.
La miel, primer producto con arancel 0
Son productos que siguieron el camino de la miel de Entre Ríos, primer producto que se embarcó rumbo a Europa en plena vigencia del acuerdo y accede a dejar de pagar arancel.
Hasta la entrada en acción del tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, la miel argentina pagaba 17,5% de arancel. Pero un envío de 22 toneladas que ingresará al Viejo Continente con 0 por primera vez inauguró la nueva era.
Desde Mendoza salió en los últimos días otro contenedor con el mismo producto, aunque las cifras no se precisaron. Pero no es el único beneficiado con la exención absoluta.
Entre los que entraron en un cronograma de desgravación gradual, vía cuotas anuales, está la ciruela desecada rumbo a Alemania y Francia. Otro producto frutihortícola desde Mendoza es la semilla de cebolla (más de U$S416.000 FOB) .
Durante la primera semana salieron casi 172.000 cajas de ciruelas sin carozo por un valor FOB total de U$S608.647, que de pagar 9,66% gozan de un 8,22% hasta una nueva reducción de aranceles el año que viene.
"Es un acuerdo interino"
Otro ejemplo significativo es el del vino. Desde el inicio del acuerdo accede a una reducción anual del 20% sobre los 15 euros que paga hoy. La meta es llegar a 0 en el 2030.
Por lo pronto, durante esta primera semana se certificó la salida de varios contenedores hacia Países Bajos, Portugal, Bulgaria, Lituania, Alemania y Francia.
Fueron hasta 76.000 cajas de botellas con un arancel reducido a 12 euros, y un valor FOB total según la Cámara de U$S261.168, además de 47.000 a granel (U$S88.680).
Con todo, si bien los alcances del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques económicos ya empezaron a reflejarse, Bustos Carra se mostró cauto.
Para el directivo de la CCEC "hay que tener en cuenta que, más allá de que se trata de un acuerdo de aplicación general, todavía es interino. No sólo porque requiere algunas ratificaciones sino porque hay recursos judiciales por resolver en Europa".