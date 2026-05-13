En una semana del acuerdo Mercosur-UE 50 exportaciones de Mendoza accedieron a pagar menos aranceles

Acuerdo Mercosur -UE Pese a algunas quejas de productores europeos, el acuerdo Mercosur-UE ya está en marcha

La miel, primer producto con arancel 0

Son productos que siguieron el camino de la miel de Entre Ríos, primer producto que se embarcó rumbo a Europa en plena vigencia del acuerdo y accede a dejar de pagar arancel.

Hasta la entrada en acción del tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, la miel argentina pagaba 17,5% de arancel. Pero un envío de 22 toneladas que ingresará al Viejo Continente con 0 por primera vez inauguró la nueva era.

Desde Mendoza salió en los últimos días otro contenedor con el mismo producto, aunque las cifras no se precisaron. Pero no es el único beneficiado con la exención absoluta.

Entre los que entraron en un cronograma de desgravación gradual, vía cuotas anuales, está la ciruela desecada rumbo a Alemania y Francia. Otro producto frutihortícola desde Mendoza es la semilla de cebolla (más de U$S416.000 FOB) .

Durante la primera semana salieron casi 172.000 cajas de ciruelas sin carozo por un valor FOB total de U$S608.647, que de pagar 9,66% gozan de un 8,22% hasta una nueva reducción de aranceles el año que viene.

"Es un acuerdo interino"

Otro ejemplo significativo es el del vino. Desde el inicio del acuerdo accede a una reducción anual del 20% sobre los 15 euros que paga hoy. La meta es llegar a 0 en el 2030.

Por lo pronto, durante esta primera semana se certificó la salida de varios contenedores hacia Países Bajos, Portugal, Bulgaria, Lituania, Alemania y Francia.

Fueron hasta 76.000 cajas de botellas con un arancel reducido a 12 euros, y un valor FOB total según la Cámara de U$S261.168, además de 47.000 a granel (U$S88.680).

Con todo, si bien los alcances del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques económicos ya empezaron a reflejarse, Bustos Carra se mostró cauto.

Para el directivo de la CCEC "hay que tener en cuenta que, más allá de que se trata de un acuerdo de aplicación general, todavía es interino. No sólo porque requiere algunas ratificaciones sino porque hay recursos judiciales por resolver en Europa".