Arrancó el acuerdo Mercosur-UE: qué productos de Mendoza picaron en punta con menos aranceles

cocina, aceite de oliva.jpg Según la previsión de producción, esta temporada unas 2.000 toneladas de aceite de oliva mendocino ingresará a la Unión Europea sin pagar aranceles, gracias al acuerdo de libre comercio con Mercosur

"El acuerdo se firmó en 2019. Luego hubo negociaciones sobre plazos de desgravación y un trabajo para definir los cupos. Hay que definir cómo se reparten", explicó Nicolás Piazza, responsable de Negociaciones Internacionales de Promendoza.

Cero aranceles: aceite de oliva y nueces, en línea de largada

El sector olivícola es, por ahora el más beneficiado. Sucede que logró incluir sus productos en el lote de los de desgravación inmediata, junto a las nueces sin cáscara.

Así, unas 2.000 toneladas de aceite de oliva podrán desde la temporada 2026 embarcarse rumbo a Europa sin pagar los aranceles. Si se tiene en cuenta que hasta ahora pagaban 124,5 euros por cada 100 kilos exportados, el beneficio sirve.

Sin embargo, restan detalles para saber si las aceitunas en conserva, empezarán a acceder a la primera quita anual. Es que hasta el momento están gravadas con el 12,8% pero sujetas a ir a 0 gradualmente a lo largo de 8 años.

Para Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo "si bien el aceite es el más beneficiado, a los exportadores de aceitunas les pedimos prudencia. La diferencia entre embarcar ahora o después puede ser 1,5% más o menos".

La referencia del directivo de la CCEC apunta a tener la certeza de si la primera cuota anual de desgravación se aplicará de inmediato o no. Algo que no quedó claro durante una reunión de distintos sectores exportadores con Cancillería este lunes.

ajo-mendocino-Brasil2 El ajo es uno de los productos que empieza a gozar de la quita de aranceles pero con un cupo anual, que este año es de 1.700 toneladas

El ajo, sin aranceles pero con un cupo

El ajo mendocino, uno de los productos que sostiene las exportaciones provinciales, integra la terna de los que estrenan el acuerdo de libre comercio con cupos favorecidos por la quita de aranceles. Los otros son la leche en polvo y la carne.

"En el caso del ajo, por ahora el criterio es que "el primero que llega se queda con todo" el cupo. El acuerdo prevé llegar a las 15 mil toneladas con arancel cero en 8 años", precisó Piazza.

Para llegar a esa meta, el camino empieza ahora con un cupo de 1.700 toneladas vigente hasta el 1 de enero de 2027. A partir de ahí ese volumen se ampliará progresivamente hasta llegar a 0 en el año 2034.

Pero frente a la posibilidad de que crezca la competencia entre exportadores por quedarse con una porción de ese cupo, el ejecutivo de Promendoza reconoció que "se está estudiando un sistema más sofisticado para administrarlo".

Entre el resto de los productos exportables, otros tendrán que esperar para llegar a la eliminación total, aunque ya acceden a una quita. Es el caso del vino, que aplica una reducción en 5 años del 20% anual, a partir de los 15 euros que paga hoy.

La ciruela desecada, por su parte, que estaba gravada con un arancel del 9,66%, desde ahora baja al 8,22%.