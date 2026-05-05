Subsidios al gas: el gobierno nacional dará un descuento del 75% a los sectores vulnerables

Estacionario. El uso del gas aumenta en invierno y en el período entró en vigencia la nueva tarifa. El gobierno nacional busca que el impacto del consumo de gas en invierno no repercuta en las boletas de las tarifas.

El alcance de la medida en números

La medida impacta de manera directa en aproximadamente 4,7 millones de usuarios en todo el país. Hasta el mes de abril, este segmento de la población contaba con una cobertura estatal del 50% sobre el valor del gas. Con la actualización vigente para el mes de mayo, el Estado nacional absorberá las tres cuartas partes del costo del fluido, dejando a cargo del usuario el 25% restante, además de los costos correspondientes al transporte y la distribución, que también fueron ajustados recientemente.

En términos comparativos, los usuarios de Nivel 3 (ingresos medios) mantendrán un esquema de subsidios diferenciado: conservarán una bonificación hasta un tope de consumo determinado según la zona bioclimática, y pagarán la tarifa plena por el excedente. Por su parte, los usuarios de Nivel 1 (mayores ingresos o que no solicitaron el subsidio) continuarán abonando el costo total del servicio.

Contexto y readecuación tarifaria

La disposición oficial se enmarca en un proceso de normalización de las tarifas de servicios públicos. Desde la cartera de Economía explicaron que, si bien la meta es alcanzar precios que reflejen los costos de producción y reducir el déficit fiscal, la coyuntura económica de los sectores más vulnerables requiere de una implementación gradual.

El precio del gas en el punto de ingreso al sistema es solo uno de los componentes de la factura final. Los otros dos ítems de peso son el transporte y la distribución, que corresponden a las empresas encargadas de llevar el gas desde los yacimientos hasta los hogares. Durante los últimos meses, el gobierno nacional autorizó actualizaciones en estos márgenes, lo que derivó en facturas con montos superiores a los del año pasado.

La aplicación de este "descuento extra" busca evitar que el peso de la factura de gas sobre el ingreso total de los hogares N2 supere los umbrales de asequibilidad. Expertos en materia energética señalan que, sin esta asistencia adicional del 25%, el incremento en las boletas para los sectores más pobres podría haber superado el 300% en comparación con el invierno anterior, debido a la combinación de aumento de precio y quita de subsidios previa.

señal, estufa, casa El consumo en los hogares aumenta significativamente por las bajas temperaturas.

Impacto en Mendoza y zonas frías

Para Mendoza, esta medida tiene una relevancia particular debido a la vigencia de la Ley de Zona Fría. La bonificación del 75% para usuarios N2 se suma a los descuentos ya existentes por la ley 27.637, que reduce entre un 30% y un 50% el valor final de la factura según la condición socioeconómica del cliente.

Es importante destacar que el beneficio anunciado por el gobierno nacional se aplica específicamente sobre el costo del gas en sí mismo (el componente PIST), que es el valor más volátil del mercado energético. Al reducir este precio base en un 75% para los hogares de menores recursos, el efecto de los aumentos en transporte y distribución se siente de manera menos agresiva.

Esta política energética busca dar previsibilidad a los hogares mendocinos, especialmente en departamentos que registran temperaturas bajo cero durante gran parte del invierno. La Provincia monitorea la aplicación de estos cuadros tarifarios para asegurar que el beneficio llegue efectivamente a los beneficiarios de la tarifa social.

¿Cómo verificar la categoría de subsidio?

Para acceder a este beneficio, los usuarios deben estar correctamente inscriptos en el RASE. La Secretaría de Energía recordó que la categorización se divide de la siguiente manera:

Nivel 1 (Altos ingresos): ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas totales.

ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas totales. Nivel 2 (Menores ingresos): ingresos netos menores a una canasta básica total.

ingresos netos menores a una canasta básica total. Nivel 3 (Ingresos medios): ingresos mensuales totales entre uno y 3,5 canastas básicas totales.

Los usuarios pueden consultar su estado o realizar modificaciones en la declaración jurada a través del sitio oficial de subsidios del gobierno nacional. Aquellas personas que ya perciben la Tarifa Social o pertenecen al Nivel 2 verán reflejado el nuevo descuento de forma automática en sus próximas liquidaciones, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante las distribuidoras locales.