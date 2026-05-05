Senasa inició un relevamiento y muestreo en ganado caprino de Lavalle ante sospecha de brucelosis

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa) y la Municipalidad de Lavalle iniciaron un relevamiento de ganado caprino para determinar la prevalencia de brucelosis. El operativo abarca un muestreo sobre 300 animales en la zona.
Según fuentes del organismo sanitario nacional, el objetivo es conocer el estado sanitario actual de chivos y cabras para analizar la importancia de avanzar en otra campaña de vacunación contra la enfermedad. La última fue en 2018.
Las tareas de campo se realizaron en 16 predios de parajes como El Cavadito y Santa Isabel, con antecedentes de mayor prevalencia de la enfermedad. Y se tomaron más de 300 muestras para ser analizadas por la Fundación Coprosamen.
La brucelosis es una enfermedad causada por la bacteria Brucella melitensis, que provoca graves problemas reproductivos y abortos en las cabras, afectando la productividad.
Consejos ante el riesgo de contagio de la enfermedad
La relevancia del operativo se explica en que la brucelosis es una zoonosis. Significa que puede contagiar a personas, con síntomas como fiebre intermitente, dolores articulares, debilidad general y puede volverse una afección crónica.
El contagio humano suele ocurrir por el contacto directo durante el manejo de las majadas o por consumir lácteos sin pasteurizar. Por ello, el control en el ganado es la primera barrera de defensa para evitar brotes en la población rural.
Ante detección de casos positivos, Senasa recomienda aislar de inmediato a las hembras durante la parición para evitar la propagación. También es fundamental que el personal utilice equipo de protección al manipular animales para reducir el riesgo de infección directa.
Respecto a consumo de alimentos, el organismo enfatiza la necesidad de pasteurizar la leche destinada a subproductos. También evitar quesos de procedencia dudosa y verificar la información de establecimientos elaboradores en etiquetas.