Senasa inició un relevamiento y muestreo en ganado caprino de Lavalle ante sospecha de brucelosis

image La brucelosis es una enfermedad que puede contagiar a humanos mediante el consumo de leche de cabra y derivados. Por eso, Senasa recomienda la pasteurización.

La brucelosis es una enfermedad causada por la bacteria Brucella melitensis, que provoca graves problemas reproductivos y abortos en las cabras, afectando la productividad.

Consejos ante el riesgo de contagio de la enfermedad

La relevancia del operativo se explica en que la brucelosis es una zoonosis. Significa que puede contagiar a personas, con síntomas como fiebre intermitente, dolores articulares, debilidad general y puede volverse una afección crónica.

El contagio humano suele ocurrir por el contacto directo durante el manejo de las majadas o por consumir lácteos sin pasteurizar. Por ello, el control en el ganado es la primera barrera de defensa para evitar brotes en la población rural.

Ante detección de casos positivos, Senasa recomienda aislar de inmediato a las hembras durante la parición para evitar la propagación. También es fundamental que el personal utilice equipo de protección al manipular animales para reducir el riesgo de infección directa.

Respecto a consumo de alimentos, el organismo enfatiza la necesidad de pasteurizar la leche destinada a subproductos. También evitar quesos de procedencia dudosa y verificar la información de establecimientos elaboradores en etiquetas.