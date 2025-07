Vacunación: para proteger a personas y animales ante ciertas enfermedades es lo más efectivo

Vacunas zoonosis animales El control de enfermedades como la bruselosis en la producción ganadera es fundamental y da tranquilidad para el consumo Foto archivo Diario UNO

Además de su impacto en la salud humana, estas graves enfermedades pueden generar importantes problemas en la producción y el comercio de alimentos y otros productos de origen animal. En ese sentido, las enfermedades zoonóticas pueden llegar a las personas por contacto directo o indirecto a través de los alimentos, el agua, como también por la contaminación ambiental y otros factores. Su propagación se da en el ambiente donde conviven la persona y el animal o en los espacios de interacción de ellos en un entorno en común.

En América Latina, enfermedades como la brucelosis, la rabia y la tuberculosis siguen presentes en varios países, afectando con cierta importancia tanto a la economía ganadera, por provocar posibles pérdidas en la productividad, como a la salud pública, pudiendo afectar la seguridad alimentaria. En ese aspecto y a través de la vacunación, se puede cuidar la sanidad de los animales y se reduce la carga de enfermedades en la comunidad rural y urbana.

Las más expuestas son las comunidades rurales

Los espacios rurales exhiben ciertos riesgos para las personas que trabajan en ellos. Si no se aplican buenas prácticas de higiene y limpieza, como la desinfección de instalaciones, materiales de trabajo, vehículos, o el uso de elementos de protección personal cuando se está en contacto con los animales, los riesgos de contagio se acrecientan. También resulta de suma importancia el control de vectores como moscas y roedores, y el manejo adecuado de los residuos patogénicos. Las personas que trabajan directamente con los animales, como los veterinarios u ordeñadores, son los más expuestos y quienes más deben adoptar estas medidas preventivas de seguridad.

“El cumplimiento de un correcto calendario de vacunación animal, la detección temprana de animales enfermos y aislarlos e implementar estrictas medidas de bioseguridad en los establecimientos rurales son claves para impedir la propagación de estas enfermedades”, afirmó Román Bertino, médico veterinario especializado en enfermedades zoonóticas.

Vacunas zoonosis perros Aplicarle la vacuna contra la rabia a las mascotas en una práctica efectiva para mantener su buena salud ambito.com

Cada acción preventiva, como la vacunación o los controles sanitarios en los establecimientos son pequeñas acciones que actúan frente a futuras posibles pandemias. La zoonosis no solo impacta en la salud, sino que también ocasionan un costo económico enorme en primer lugar para los productores e incluso a nivel país: “Un animal enfermo no se alimenta bien, por ende no crece y en consecuencia reduce la productividad. Por otro lado, un brote activo puede impedir exportaciones o generar cuarentenas con pérdidas económicas muy importantes”, destaca el médico veterinario.

El control y la prevención de las zoonosis son, en muchos casos, más eficaces y económicas que los tratamientos: “Tal es el caso de la rabia, por ejemplo, que es 100% prevenible a través de la vacunación en perros y gatos”, detalla el doctor Bertino.

Es importante también atender los inesperados factores climáticos variables que pueden impactar en el desarrollo de las actividades agropecuarias. Esto puede resultar en que, durante las épocas de sequía, los microorganismos zoonóticos puedan subsistir en los animales y en los espacios que habitan y producir que en épocas de grandes lluvias e inundaciones se reactiven la aparición de estas enfermedades.

Protocolos de bioseguridad adecuados

En un mundo tan interconectado, donde actualmente hay un gran movimiento de personas y mercancías, si no se cuenta en los establecimientos ganaderos con los protocolos de bioseguridad adecuados, la diseminación de microorganismos y la dispersión de enfermedades se puede expandir entre establecimientos, vecinos, regiones e incluso entre países.

Vacunas zoonosis control Enfermedades como rabia, brucelosis y tubercolosis siguen presentes en varios países y la vacunación es el más efectivo para combatirlas Foto gentilelza laverdad.es

“La clave está en la constante vigilancia epidemiológica y en cumplir con los adecuados protocolos de bioseguridad para prevenir y disminuir la propagación de enfermedades en los espacios rurales”, indicó Bertino. En ese sentido, llevar un control de la salud de los animales en cada establecimiento permite obtener información sobre patrones de morbilidad y mortalidad. Esta información permitiría generar recursos de salud para que se puedan asignar de forma eficiente para minimizar el impacto de las enfermedades zoonóticas.

La innovación en vacunas y el fortalecimiento de programas sanitarios en toda la cadena productiva agropecuaria es fundamental para llegar a tiempo. La prevención desde el campo, que es donde los animales se reproducen y crecen, es la forma más efectiva de proteger a las personas teniendo en cuenta que en un mundo globalizado, la salud de los animales es la salud de todos.