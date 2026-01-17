Acuerdo Mercosur-UE: los productos de Mendoza más y menos beneficiados por la quita de aranceles

Por eso, más allá del beneplácito expresado por el Gobierno ante la cercanía de la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio tan esperado, bien vale repasar la situación de las principales posiciones arancelarias de Mendoza.

Productos de Mendoza que dejan de pagar

Los productos exportables de Mendoza que ingresaron a la canasta de desgravación general son algunos pocos. Sin embargo, en esos sectores la expectativa por los beneficios es alta.

Sucede en el el sector olivícola, ya que el aceite de oliva es uno de los productos que se benefician por dejar de pagar desde el arranque el arancel para ingresar a la Unión Europea.

No es un dato menor, ya que hoy por hoy y a la espera de que Mercosur y UE sellen definitivamente el acuerdo, pesa sobre el un monto de 124,5 euros por cada 100 kilos de aceite exportable.

También las nueces con cáscara gozarán de la exención desde el inicio.

Aún así, según resaltó Nicolás Piazza, del área de Negociaciones Internacionales de Promendoza, "desde un primer momento el impacto esperado para Argentina será del 12%, y Mendoza aparece entre las provincias más beneficiadas".

Vino, nueces y ciruela desecada, sin arancel en 4 años

En cambio, el vino, emblema exportable de Mendoza, deberá esperar.

Hoy, siempre que no supere los 13º de alcohol, el embotellado abona un arancel de 13,1 euros por hectólitro (o 100 litros). Y si se trata de vinos de más graduación, el derecho trepa a 15 euros.

Para el vino a granel, el arancel representa 9,9 euros por la misma cantidad. O 12,1 euros si contiene más de 13º.

Es uno de los productos que desgravarán por cuartos: es decir, un 25% anual hasta llegar a 0 en el cuarto año de 66aplicación del acuerdo.

Entre los frutos secos, las nueces son un caso particular, que está a mitad de camino entre el aceite y el vino. Es que así como las con cáscara son el tipo más beneficiado, las que se comercializan sin cáscara lo harán en 4 años.

Lo mismo ocurrirá con ciruela desecada, que tiene en el sur mendocino su polo productivo. Actualmente, para ingresar a la UE paga un arancel del 9,66%, que en el primer año bajará a 8,22%.

Ajo y miel, productos con cupos y aranceles a 8 años

El del ajo es parte de otro lote, porque deberá esperar el doble de tiempo pero representa un producto con un esquema más complejo, sobre todo porque se le aplica un cupo. Es parte de una canasta más amplia integrada por lácteos y derivados, y carne vacuna y de pollo.

"El ajo tiene una cuota adicional a la existente en un período de 8 años. Tiene un tratamiento exclusivo, fuera de la canasta general", explicó Piazza.

Actualmente, el ajo mendocino accede a un cupo de 19 mil toneladas anuales entre noviembre y febrero con un arancel del 9,6%. Pero si se supera el cupo o el período de exportación vigente se agrega un adicional de 1.200 euros por tonelada.

Es parte de las consideradas semillas, que incluye también a la cebolla.

En el caso de la miel, serán 45 mil toneladas que el sector conquistará en forma creciente desde el año 0 al 5.

El poder de las salvaguardas y la disparidad entre UE y Mercosur

Para el directivo de Promendoza que participó de las negociaciones entre ambos bloques económicos, además del porcentaje de productos que arrancarán con arancel 0, hay una segunda salvaguarda que la Unión Europea logró imponer.

"La pauta de la desgravación de productos que llegará al 90% del total en el caso de Mercosur se alcanzará en 15 años, y en el caso de la UE, en 10 años. Pero también existen compensaciones", aclaró Piazza.

Un ejemplo es el del vino: si bien al vino de Mendoza le llevará 4 años desgravarse por completo, para el de un país europeo que se venda a Argentina o cualquier socio Mercosur implicará el doble de tiempo.

Frente a eso, Piazza resaltó que "salvo esos casos particulares, el resto se negoció un "dame 0, te doy 0". El proteccionismo se logró para equiparar competitividad de los productores frente al desbalance de desarrollo con la UE".