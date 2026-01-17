Lo que hasta hace poco parecía un enclave en pausa, con operaciones reducidas y escasa competitividad, hoy se transforma en un puerto clave para el comercio de América Latina y del mundo.

El país de América Latina que revive un puerto y lo convierte en nuevo hub logístico regional

Brasil se destaca con fuerza gracias a la recuperación del Puerto de Itajaí, en Santa Catarina, que se perfila como un nuevo hub logístico regional. Este puerto de América Latina había quedado rezagado tras la finalización de su antigua concesión, lo que provocó una parálisis en la operativa de contenedores y retrasos que afectaron a exportadores locales y regionales.