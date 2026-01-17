La región de América Latina está viendo cómo algunos de sus puertos, antes relegados a la periferia de la logística regional, comienzan a recuperar protagonismo gracias a inversiones estratégicas y proyectos privados ambiciosos.
El país de América Latina que revive un puerto y lo convierte en nuevo hub logístico regional
Esta renovación no solo lo convierte en un puerto más eficiente, sino en un puerto capaz de competir con hubs tradicionales de América Latina y del mundo
Lo que hasta hace poco parecía un enclave en pausa, con operaciones reducidas y escasa competitividad, hoy se transforma en un puerto clave para el comercio de América Latina y del mundo.
Brasil se destaca con fuerza gracias a la recuperación del Puerto de Itajaí, en Santa Catarina, que se perfila como un nuevo hub logístico regional. Este puerto de América Latina había quedado rezagado tras la finalización de su antigua concesión, lo que provocó una parálisis en la operativa de contenedores y retrasos que afectaron a exportadores locales y regionales.
Sin embargo, la llegada de JBS Terminais, brazo logístico del gigante brasileño JBS, marcó un punto de inflexión. Con inversiones que superan los 130 millones de reales, la compañía modernizó la infraestructura, mejoró la capacidad operativa y tecnológica del puerto, y comenzó a atraer nuevamente líneas de navegación internacionales.
Hoy, el puerto de Itajaí se destaca por movimentar millones de TEUs, operar con buques de gran calado y manejar cargas especializadas como refrigerados, convirtiéndose en un atractivo para exportadores de Brasil y de países vecinos que buscan optimizar tiempos y costos.
Además, el puerto se encuentra en plena disputa para su concesión definitiva, un proceso que promete atraer aún más inversión privada y consolidar su posición como hub logístico de referencia en el sur de América Latina.
Las implicancias son profundas:
- Para Brasil, significa fortalecer su capacidad exportadora y diversificar la economía regional, tradicionalmente centrada en materias primas
- Para América Latina, ofrece una alternativa logística frente a los puertos saturados del Atlántico, optimizando el comercio internacional
- Para empresas e inversores, representa una plataforma competitiva y moderna desde donde operar a escala global.