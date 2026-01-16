Argentina vuelve a la Luna junto a la NASA tras 54 años: el satélite Atenea viajará en una histórica misión

nasa luna satelite La última expedición de la NASA que debió regresar antes de tiempo a la Tierra por problemas de salud de uno de sus tripulantes.

Atenea: potencia tecnológica fabricada en Argentina

El microsatélite es un CubeSat clase 12U diseñado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa VENG S.A., en un esfuerzo conjunto que involucró a universidades públicas y organismos científicos de primer nivel.

¿Quiénes participaron en su desarrollo?

CONAE y VENG S.A. (diseño y construcción).

IAR (Instituto Argentino de Radioastronomía) y la CNEA (Energía Atómica).

Facultades de Ingeniería de la UNLP, UNSAM y UBA.

¿Cuál será la misión de Atenea en el espacio profundo?

Una vez desplegado por el cohete SLS (el más potente del mundo), el satélite nacional cumplirá funciones críticas para la NASA:

Medición de radiación: evaluará dosis en órbitas profundas para proteger futuras misiones.

Validación de componentes: probará cómo resisten las piezas comerciales el ambiente hostil del espacio.

GPS y comunicaciones: recopilará datos de ubicación en órbitas de transferencia y validará enlaces de comunicación de largo alcance.

satelite atenea argentina nasa Una vez desplegado por el cohete SLS (el más potente del mundo), el satélite nacional cumplirá funciones críticas para la NASA.

Ciencia estratégica y alineamiento político

Desde la Oficina de Presidencia destacaron que la selección de Atenea por parte de la NASA demuestra el "alto nivel de capacidades técnicas" de Argentina, al cumplir con los estándares de calidad más exigentes del mundo.

A su vez, el comunicado oficial dejó clara la visión del Ejecutivo sobre el financiamiento científico: “El desarrollo tecnológico en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este gobierno, mientras se eficientizan los recursos eliminando gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”.

El satélite ya se encuentra en Estados Unidos, integrado al sistema de lanzamiento, esperando la ventana de febrero para hacer historia junto a la NASA.