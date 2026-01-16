Argentina vuelve a la Luna junto a la NASA tras 54 años: el satélite Atenea viajará en una histórica misión

En un anuncio que marca un antes y un después para la tecnología soberana, el gobierno de Javier Milei confirmó que la Argentina participará en la misión Artemis II de la NASA. Se trata de la primera expedición tripulada al entorno lunar en más de 50 años, y llevará a bordo un pasajero de lujo desarrollado en el país: el microsatélite Atenea.
La misión Artemis II tiene previsto su lanzamiento para el próximo viernes 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral. Aunque los astronautas no descenderán en la superficie en esta etapa, realizarán un vuelo por detrás de la Luna que los llevará a una distancia récord de 72.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia a la que ha llegado un ser humano.
En este contexto, el satélite argentino Atenea se desplegará en el espacio profundo, alcanzando también un récord de distancia para cualquier artefacto construido en nuestro país.
Atenea: potencia tecnológica fabricada en Argentina
El microsatélite es un CubeSat clase 12U diseñado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa VENG S.A., en un esfuerzo conjunto que involucró a universidades públicas y organismos científicos de primer nivel.
¿Quiénes participaron en su desarrollo?
-
CONAE y VENG S.A. (diseño y construcción).
IAR (Instituto Argentino de Radioastronomía) y la CNEA (Energía Atómica).
Facultades de Ingeniería de la UNLP, UNSAM y UBA.
¿Cuál será la misión de Atenea en el espacio profundo?
Una vez desplegado por el cohete SLS (el más potente del mundo), el satélite nacional cumplirá funciones críticas para la NASA:
-
Medición de radiación: evaluará dosis en órbitas profundas para proteger futuras misiones.
Validación de componentes: probará cómo resisten las piezas comerciales el ambiente hostil del espacio.
GPS y comunicaciones: recopilará datos de ubicación en órbitas de transferencia y validará enlaces de comunicación de largo alcance.
Ciencia estratégica y alineamiento político
Desde la Oficina de Presidencia destacaron que la selección de Atenea por parte de la NASA demuestra el "alto nivel de capacidades técnicas" de Argentina, al cumplir con los estándares de calidad más exigentes del mundo.
A su vez, el comunicado oficial dejó clara la visión del Ejecutivo sobre el financiamiento científico: “El desarrollo tecnológico en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este gobierno, mientras se eficientizan los recursos eliminando gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”.
El satélite ya se encuentra en Estados Unidos, integrado al sistema de lanzamiento, esperando la ventana de febrero para hacer historia junto a la NASA.