Se oficializó el proyecto de la tercera vía del Acceso Sur: ensanche y nuevos puentes en una arteria clave

Acceso sur socavon corte lujan 5 El Acceso Sur también tendrá tres vías por sentido de circulación a partir de calle Juan José Paso. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Marche la tercera vía para el Acceso Sur

El proyecto provisorio diseñado para intervenir el Acceso Sur estará disponible para la consulta de interesados por al menos 14 días. Una vez que se cumpla ese plazo, se abrirá el llamado formal a licitación, tendiente a la recepción de ofertas y posterior adjudicación de la obra.

Según revelaron desde Infraestructura, área que comanda Marité Badui, la obra se dividirá en dos etapas. La primera, que va de Juan José Paso hasta Azcuénaga incluye una tercera trocha y cinco grandes intervenciones que implican la construcción de 3 nuevos puentes y 2 ensanches.

acceso sur obras socavon cloaca luján 2 Con una tercera vía se aliviará el caos de tránsito diario del Acceso Sur. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La segunda etapa abarca el tramo que va de Azcuénaga, más precisamente desde el Río Mendoza, hasta el empalme con Ruta 7 (Variante Palmira). En este trayecto, dado que el tránsito es menos intenso, los trabajos se reducirán a un reencarpetado y la refuncionalización general de la ruta.

La obra de ampliación del Acceso Sur se suma a la del Acceso Este, cuya licitación ya está en marcha.