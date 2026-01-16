Con la publicación de los pliegos provisorios, comenzó el esperado proceso de refuncionalización del Acceso Sur, en el tramo que va desde Juan José Paso hasta la intersección con la Variante Palmira, en Luján de Cuyo.
Se oficializó el proyecto de la tercera vía del Acceso Sur: ensanche y nuevos puentes en una arteria clave
Gobierno publicó los pliegos provisorios para intervenir el Acceso Sur, en el tramo que va de Juan José Paso hasta la intersección con la Variante Palmira
El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente lujanino Esteban Allasino dieron a conocer el proyecto, que incluye la reclamada ampliación de la Ruta 40 con una tercera vía desde Paso hasta Azcuénaga.
Si bien se trata de una ruta de jurisdicción nacional, la obra estará a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura de la provincia y se costeará con el Fondo del Resarcimiento gracias a un convenio de cesión de competencia que Mendoza firmó con Nación, para poder avanzar con trabajos que el gobierno de Javier Milei no estaba dispuesto a encarar.
Marche la tercera vía para el Acceso Sur
El proyecto provisorio diseñado para intervenir el Acceso Sur estará disponible para la consulta de interesados por al menos 14 días. Una vez que se cumpla ese plazo, se abrirá el llamado formal a licitación, tendiente a la recepción de ofertas y posterior adjudicación de la obra.
Según revelaron desde Infraestructura, área que comanda Marité Badui, la obra se dividirá en dos etapas. La primera, que va de Juan José Paso hasta Azcuénaga incluye una tercera trocha y cinco grandes intervenciones que implican la construcción de 3 nuevos puentes y 2 ensanches.
La segunda etapa abarca el tramo que va de Azcuénaga, más precisamente desde el Río Mendoza, hasta el empalme con Ruta 7 (Variante Palmira). En este trayecto, dado que el tránsito es menos intenso, los trabajos se reducirán a un reencarpetado y la refuncionalización general de la ruta.
La obra de ampliación del Acceso Sur se suma a la del Acceso Este, cuya licitación ya está en marcha.