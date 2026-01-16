Mendoza disolvió el Fideicomiso del Canal Acequia y desembolsó $135 millones para su liquidación

El Gobierno de Mendoza oficializó la extinción del Fideicomiso de Administración del Servicio Audiovisual Acequia, que administra el canal de televisión pública Acequia TV, y aprobó un aporte extraordinario de $135.000.000 para completar su proceso de liquidación. La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 3032, publicado este 16 de enero de 2026 en el Boletín Oficial.
Acequia TV, creado en 2013 como herramienta del Estado provincial para sostener la señal pública, se encuentra cerrado desde abril de 2024 y sin emisiones desde hace más de un año, tras la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de cesar su operación y poner la señal en venta sin que se concrete una transferencia a manos privadas.
Anteriormente, el Gobierno ya había autorizado un aporte de más de $65.820.000 al fideicomiso para “atender gastos inherentes a la manda fiduciaria”, aunque la señal no funcionaba y sus instalaciones permanecían cerradas, con el personal despedido y sin programación en el aire.
Cierre del fideicomiso de Acequia
El nuevo aporte de $135.000.000 aprobado en el decreto reciente tiene como objetivo cubrir gastos y compromisos pendientes hasta la liquidación definitiva del fideicomiso, incluidos los costos asociados a la finalización de contratos laborales y la cancelación de créditos que integran la liquidación final.
Este desembolso se realizará con cargo a la Tesorería General de la Provincia.
El decreto fue refrendado por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas, e incluye la aprobación formal del acuerdo rescisorio entre la Provincia y Mendoza Fiduciaria S.A., la entidad responsable del fideicomiso.