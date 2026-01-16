Mendoza disolvió el Fideicomiso del Canal Acequia y desembolsó $135 millones para su liquidación

Acequia TV, creado en 2013 como herramienta del Estado provincial para sostener la señal pública, se encuentra cerrado desde abril de 2024 y sin emisiones desde hace más de un año, tras la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de cesar su operación y poner la señal en venta sin que se concrete una transferencia a manos privadas.

Anteriormente, el Gobierno ya había autorizado un aporte de más de $65.820.000 al fideicomiso para “atender gastos inherentes a la manda fiduciaria”, aunque la señal no funcionaba y sus instalaciones permanecían cerradas, con el personal despedido y sin programación en el aire.