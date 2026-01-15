Se derrumbó el techo de un local comercial en pleno centro de Godoy Cruz

El incidente, que provocó un derrumbe total del local, se produjo cuando la solera que une las dos aguas del techo cedió por completo, debido a los efectos de una tormenta reciente. Si bien las pérdidas materiales fueron totales, se destacó que no hubo lesionados.

Derrumbe de techo en local de Godoy Cruz La estructura cedió a consecuencia de la tormenta. El derrumbe se produjo en Paso de Los Andes y Paraguay de Godoy Cruz.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, quienes fueron alertados del suceso, todas las personas que se encontraban dentro del establecimiento lograron evacuarlo a tiempo. La rápida reacción permitió que nadie sufriera lesiones a pesar de la magnitud del colapso de la estructura.