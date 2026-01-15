El techo de un local comercial, en Paso de Los Andes y Paraguay, de Godoy Cruz, se derrumbó por completo en las últimas horas, al parecer, a causa de una tormenta que debilitó su estructura. Todas las personas que se encontraban en el interior lograron salir ilesas. El hecho ocurrió cerca de las 22.
Se derrumbó el techo de un local comercial en pleno centro de Godoy Cruz
El techo de un kiosco colapsó. Afortunadamente las personas que estaban en el interior pudieron salir y no hay heridos
El incidente, que provocó un derrumbe total del local, se produjo cuando la solera que une las dos aguas del techo cedió por completo, debido a los efectos de una tormenta reciente. Si bien las pérdidas materiales fueron totales, se destacó que no hubo lesionados.
Según informaron los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, quienes fueron alertados del suceso, todas las personas que se encontraban dentro del establecimiento lograron evacuarlo a tiempo. La rápida reacción permitió que nadie sufriera lesiones a pesar de la magnitud del colapso de la estructura.
La dotación de Bomberos verificó la situación en el lugar y confirmó que solo se produjeron daños materiales, sin riesgo para terceros una vez que el área fue asegurada. Las autoridades pertinentes continuaron evaluando las condiciones del inmueble.