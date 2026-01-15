Los 2 penitenciarios que se durmieron mientras se fugaba un narco deberán afrontar un juicio oral

cristian dario pizarro rivero El narco Cristian Pizarro. Se fugó cuando estaba internado en el Hospital Central gracias a que dos penitenciarios se durmieron. Poco después, el delincuente, condenado a 6 años, fue recapturado. Foto: Ministerio de Seguridad

Penitenciarios acusados de incumplimento de deberes

Sofía Fernández informó este jueves en Canal 7 que los agentes penitenciarios Cristian Leonardo Luque Martínez y Adrián Exequiel Acosta Miranda están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

El hecho en cuestión ocurrió el 25 de octubre de 2023. Cristian Pizarro, condenado a 6 años por narcotráfico, se escapó de madrugada. En las cámaras de seguridad se lo observó cuando se fugó, caminando, hacia la calle Montecaseros. Diás después fue recapturado.

Fue a las 3.30 de la madrugada cuando el hombre de 46 años logró escaparse. Un llamado a la línea de emergencia alertó sobre la fuga de un paciente del tercer piso del Hospital Central, por lo que un móvil policial se movilizó hasta el lugar.

Los policías se entrevistaron con un penitenciario federal que se encontraba en la habitación y constataron la fuga de Pizarro Rivero que estaba internado desde hacía diez días debido a una intervención quirúrgica.

Rivero había sido condenado en agosto de 2022 a seis años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza, acusado de formar parte de una banda que transportaba en un camión cargado con arroz 2,286 kilos de marihuana, en el marco de un operativo que abarcó varias provincias.

Esa banda estaba liderada por Raúl Daniel Bressi Escalante, quien recibió una condena de 19 años de cárcel.

La investigación sostiene que los penitenciarios procesados dormían en un pasillo al momento de la fuga.