Aval al RIGI para el oro subterráneo de Gualcamayo: inversión de U$S600 millones y 4.500 empleos

El Ministerio de Economía oficializó la aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Minas Argentinas SA, tendiente a reactivar la mina Gualcamayo, en San Juan, con 665 millones de dólares.
Se trata del décimo proyecto aprobado para participar del régimen de incentivos propuesto por el gobierno nacional. El primero fue El Quemado, un parque solar de YPF que avanza en Mendoza con una inversión de 211 millones de dólares.
El visto bueno para la empresa Minas Argentinas SA del español Juan José Retamero es para desarrollar la exploración y explotación de la mina subterránea de oro y plata Carbonatos Profundos, ubicada en la profundidad de la mina Gualcamayo, ya explotada a cielo abierto.
RIGI para la mina subterránea de Gualcamayo
Concretamente, la resolución 6/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, autoriza a la compañía a ejecutar “la exploración de las concesiones mineras Gualcamayo 1 y Gualcamayo 2 y la determinación de la factibilidad del yacimiento de reservas minerales de oro y plata; y la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento de dichos minerales”.
La adhesión implica que, en los dos primeros años a partir de la aprobación del RIGI, la minera debe realizar al menos el 40% de la inversión mínima. Para lograrlo, según la documentación oficial, el plan de Minas Argentinas SA consiste en invertir 46.741.254 de dólares el primer año, y 43.858.696 de dólares el segundo. La fecha límite para completar el monto es el 31 de diciembre de 2028.
El proyecto de exploración y explotación de oro ubicado a 270 kilómetros al norte de la capital de San Juan contempla la generación de 4.500 empleos entre directos e indirectos, con sueldos que van de 1.500 a 6.500 dólares.
La mina Gualcamayo, hoy
La mina Gualcamayo se encontraba en proceso de cierre hasta la llegada de Aisa Group en 2023. El grupo empresario, con base en la Argentina y actual accionista y operador de Minas Argentinas SA, reactivó la operación, regularizó deudas y avanzó en tareas de exploración que derivaron en el descubrimiento del yacimiento Carbonatos Profundos, clave para extender la explotación del mineral hacia el interior de la montaña.
Con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Minas Argentinas SA podrá avanzar ahora en el desarrollo de esa mina subterránea.
En la actualidad, la producción de Gualcamayo se concentra en la recuperación secundaria de las pilas de lixiviación. En ese proceso, el mineral extraído y triturado durante la etapa de explotación a cielo abierto es sometido a tareas de relavado para recuperar el oro remanente.