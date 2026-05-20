A 15 meses de la reprivatización de IMPSA, la Justicia homologó el acuerdo con sus acreedores

impsa grua contenedores Para IMPSA, que la Justicia haya homologado el APE es "un paso fundamental" hacia la capitalización para encarar nuevos proyectos.

"Completado este paso, IMPSA avanzará con la implementación de las acciones y operaciones necesarias para llevar a cabo el canje de los títulos de la deuda alcanzada en el APE por los nuevos títulos de deuda previstos en el mismo", señaló Fabián D'Aiello, responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA.

El "reperfilamiento" de la deuda: lo que viene para IMPSA

La reestructuración de la deuda por U$S583 millones es clave para que la compañía se capitalice, y sobre todo acceder a financiamiento. Por eso, para su controlador desde el mes de febrero de 2025, el grupo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (“IAF”), obtener la ansiada homologación judicial era clave para destrabar ese plan.

Así, los mayores acreedores de IMPSA que firmaron el acuerdo son bancos y organismos financieros internacionales como BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el Export-Import Developement Canadá y Corporación Andina de Fomento (CAF). De la larga lista, adhirió a la propuesta un 84,2%, que representa 97% de la deuda en cuestión.

Según indicó D'Aiello, consumado el reperfilamiento de deuda en el APE "la homologación del mismo constituye un paso fundamental para recuperar el potencial productivo y tecnológico de IMPSA que le permita volver a competir exitosamente en proyectos a nivel mundial".

IMPSA Jorge Salcedo (presindete de IMPSA) al centro Con la homologación del acuerdo, ahora la cúpula de IMPSA encarará el canje de títulos de deuda con sus acreedores. En el centro, el presidente de IMPSA, Jorge Salcedo.

Ahora, aunque no trascendieron los detalles, se viene el determinante canje de bonos de deuda. Una vez concretado, desde IMPSA adelantan que el norte estará puesto en la concreción de la necesaria capitalización.

Para la cúpula de IAF, eso implica reposicionar a la multinacional nacida en Mendoza "a la vanguardia del desarrollo tecnológico en materia de energía hidroeléctrica, nuclear y otras energías renovables, recuperando así el rol exportador que históricamente tuvo".