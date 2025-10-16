IMPSA llegó un acuerdo con acreedores y reestructuró casi el total de su deuda por U$S583 millones

jorge salcedo impsa.jpg

Con este resultado, IMPSA presentará en los próximos días el acuerdo al juzgado interviniente para su homologación judicial, paso que consolidará la reestructuración y permitirá avanzar con la nueva etapa de desarrollo empresarial, según reza el comunicado oficial de la empresa.

Una nueva etapa para IMPSA

El presidente de IMPSA, Jorge Salcedo, destacó que el proceso “consolida la puesta en marcha de la nueva IMPSA, cuyo objetivo es demostrar cómo una inversión estadounidense en tecnología argentina convertirá a la empresa en un fabricante esencial de grúas portuarias y de componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino, retomando simultáneamente su participación indispensable en la fabricación y rehabilitación de centrales hidroeléctricas en el mundo”.

Salcedo también subrayó: “Agradecemos la confianza de nuestros acreedores y el apoyo de los gobiernos argentino y estadounidense en esta nueva etapa. Estamos convencidos de que esta reestructuración de deuda constituye el paso inicial que permitirá a IMPSA ser un ejemplo de un caso empresarial exitoso entre dos países aliados”.

La propuesta aprobada establece una reprogramación de vencimientos que permitirá comenzar a pagar capital a partir del año 10, contado desde la homologación judicial del APE. Esta extensión da a la compañía el margen necesario para ordenar sus operaciones, fortalecer su estructura financiera y concretar nuevos contratos, en línea con el plan de negocios impulsado por su accionista controlante, Industrial Acquisitions Fund LLC.

El fuerte respaldo obtenido marca un hito para IMPSA, que a solo ocho meses de la toma de control por parte de los nuevos accionistas, consolida su continuidad y la preservación de una tecnología de primer nivel mundial en sectores estratégicos como energía nuclear, grúas portuarias e hidroelectricidad.

Con presencia en América Latina, Estados Unidos y Asia, la compañía busca recuperar protagonismo global y contribuir al fortalecimiento de la industria mendocina, con el acompañamiento del Gobierno provincial.