En el Coloquio de IDEA Luis Caputo prometió reforma laboral y negó una devaluación

“La competitividad de Argentina no debe venir más de una devaluación, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, e insistió en que el gobierno avanzará en las reformas laboral y tributaria para lograr ese objetivo.
Luis Caputo le pidió apoyo a los empresarios en el Coloquio de IDEA. Dijo que avanzará en la reforma laboral y previsional
“Realmente a esta altura encuentro casi arcaica a la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil”, subrayó Caputo en un mensaje grabado al Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.
El ministro hizo un repaso de lo que considera los logros del gobierno y pese a la volátil coyuntura afirmó que hay una macroeconomía estabilizada. También valoró la baja de la inflación y prometió que en los próximos meses convergerá a las variaciones internacionales.
Una de las declaraciones que más llamaron la atención fue su consideración de que el gobierno está viendo “una recuperación de los salarios reales”.
Caputo afirmó que “la reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible” y por ende señaló que “necesitamos un régimen más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito en contra de todos los argentinos”.
Afirmó que se encarará una “reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario” y añadió una propuesta de “incentivos para desarrollar el ahorro interno”.
Otras frases de Luis Caputo
- “Creo que estamos en un contexto económico mucho más previsible; en un nuevo modelo en el que hemos logrado estabilizar la macroeconomía, logrando el tan ansiado equilibrio fiscal, que Argentina no lograba desde hacía casi un centenar de años y además hay equilibrio monetario”.
- “Para nosotros este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar. Ahora viene una segunda etapa que son las reformas de segunda generación”.
- “Sé que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de un esquema realmente muy diferente, de una economía cerrada. Abrirse a la competencia y tener que invertir es todo un desafío, pero tenemos que pensar que finalmente hay que lograr construir un nuevo país”.