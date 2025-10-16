En el Coloquio de IDEA Luis Caputo prometió reforma laboral y negó una devaluación

caputo en IDEA Con un mensaje grabado Luis Caputo buscó llevar tranquilidad a los mercados. Archivo

Una de las declaraciones que más llamaron la atención fue su consideración de que el gobierno está viendo “una recuperación de los salarios reales”.

Caputo afirmó que “la reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible” y por ende señaló que “necesitamos un régimen más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito en contra de todos los argentinos”.

Afirmó que se encarará una “reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario” y añadió una propuesta de “incentivos para desarrollar el ahorro interno”.

Coloquio de IDEA El Coloquio de IDEA se realiza en Mar del Plata.

