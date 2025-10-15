Julio Cobos y otros 11 diputados asistieron a la sesión en la que iban a interpelar a 3 funcionarios

martin menem El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menm. Noticias Argentinas

Las interpelaciones que no fueron

La oposición había aprobado la semana pasada una interpelación a Caputo por las negociaciones con Estados Unidos para obtener una ayuda financiera de 20 mil millones de dólares, y a Karina Milei y Lugones por las denuncias de coimas en la compra de medicamentos.

Martín Menem levantó la sesión a las 12.30 con la presencia de apenas 12 diputados para tratar la interpelación a Caputo.

Los que estuvieron presentes en la primera sesión, además de Julio Cobos, fueron Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y los radicale Atilio Benedetti y Fabio Quetlas.

Asistieron también la salteña de Innovación Federal Yolanda Vega y, por la Izquierda, Mercedes De Mendietta y Juan Carlos Giordano.

Posteriormente, a las 14.30, Menem también levantó la sesión pero esta vez con menos diputados, ya que solo quedaban los legisladores de la Coalición Cívica Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Maximiliano Ferraro, además del radical Quetlas.

Los diputados opositores se enteraron en la noche del martes que los funcionarios no asistirían, luego de un encuentro que Menem mantuvo con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo; de Encuentro Federal, Miguel Pichetto; del PRO, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni.

La oposición pidió que se les informe claramente si los funcionarios asistirían y Menem les transmitió que no concurrirían ninguno de los tres.

Fuentes opositores destacaron la importancia que Karina Milei haya expresado “un problema de agenda” para no asistir y que no haya argumentado que no le correspondía porque no tenía cargo ministerial.

Tras las frustradas sesiones, los bloques opositores de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre pidieron en una carta que se reprogramaran las tres interpelaciones.

kristalina georgieva y luis caputo Luis Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El ministro avisó que por encontarse fuera del país no iría a la interpelación. Foto: X de Luis Caputo

¿Por qué faltaron los funcionarios?

En una nota firmada por el subsecretario legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, a la Cámara de Diputados, se informó que Karina Milei no podía concurrir “debido a compromisos previamente asumidos”, por lo que se veía “imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión”.

Por su parte, Lugones expresó que “por cuestiones de agenda impostergables no podré asistir al recinto el día 15 de octubre de 2025 conforme lo convenido por esa cámara en la sesión del 8 de octubre del corriente”.

“Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite”, agregó.

Caputo informó que “por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada”.

Fuente: Noticias Argentinas