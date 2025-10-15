Sagasti y Cobos salieron a criticar el "condicionado" respaldo de Trump a Javier Milei

Después de las fuertes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre el condicionado respaldo que le dará a Javier Milei dependiendo del resultado de las elecciones, no sólo se movieron los mercados, también se revolucionó el mundillo político y los dirigentes mendocinos salieron a hacer sus interpretaciones.
La senadora nacional del PJ definió el acuerdo entre Milei y Trump como "antipatria" y Cobos cuestionó que el apoyo dependa de "afinidades personales"
Como era de esperar el peronismo agitó la bandera de la soberanía nacional, y la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti fue contundente con un posteo que comparó las banderas de La Libertad Avanza y la de Fuerza Patria, con el texto de "Clarito: Patria o Antipatria".
En paralelo, uno de los radicales más críticos de la gestión de Javier Milei, el diputado nacional Julio Cobos puso el foco en el claro respaldo que Donald Trump le dio puntualmente a Javier Milei como líder de la gestión libertaria, y no al país, ya que puso como condición que Milei se imponga en las elecciones.
Cabe recordar que el presidente estadounidense no titubeó al resaltar: “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte", aseguró Trump mirándolo al presidente argentino sentado junto a su hermana Karina.
Y acotó: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.
Frente a tamaña diferenciación, Cobos remarcó que las relaciones "entre los Estados deben basarse en el respeto institucional, no en afinidades personales", y diferenció que "cuando los vínculos entre presidentes se anteponen a las relaciones de Estado, se generan situaciones indeseables como las que dejó la reciente misión argentina en Estados Unidos".
Hebe Casado celebró con una gorra de la campaña de Donald Trump
Fiel a su estilo, la vicegobernadora Hebe Casado celebró el respaldo de Donald Trump a Javier Milei posteando una foto suya con la típica gorra roja con el slogan de Make America Great Again, que fue la que usaron los seguidores del presidente estadounidense desde su primera campaña presidencial en el 2016.
La gorra es considerada como un símbolo externo de la identidad.