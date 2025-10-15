Sagasti y Cobos salieron a criticar el "condicionado" respaldo de Trump a Javier Milei

Cabe recordar que el presidente estadounidense no titubeó al resaltar: “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte", aseguró Trump mirándolo al presidente argentino sentado junto a su hermana Karina.

Y acotó: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

Frente a tamaña diferenciación, Cobos remarcó que las relaciones "entre los Estados deben basarse en el respeto institucional, no en afinidades personales", y diferenció que "cuando los vínculos entre presidentes se anteponen a las relaciones de Estado, se generan situaciones indeseables como las que dejó la reciente misión argentina en Estados Unidos".

Cobos sobre la reunión de Milei y Trump

Hebe Casado celebró con una gorra de la campaña de Donald Trump

Fiel a su estilo, la vicegobernadora Hebe Casado celebró el respaldo de Donald Trump a Javier Milei posteando una foto suya con la típica gorra roja con el slogan de Make America Great Again, que fue la que usaron los seguidores del presidente estadounidense desde su primera campaña presidencial en el 2016.

La gorra es considerada como un símbolo externo de la identidad.