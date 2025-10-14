Trump y Milei en la Casa Blanca: las frases más destacadas del encuentro histórico

Pese a ello, advirtió sobre el resultado de las próximas elecciones: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte", aseguró Trump mirándolo al presidente argentino sentado junto a su hermana Karina. También lo acompañó en la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.