El presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, brindaron juntos una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la previa al almuerzo que compartieron ambos gobiernos. Allí, el líder norteamericano reiteró su apoyo al gobierno argentino: “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”.
Encuentro en Estados Unidos
Trump y Milei en la Casa Blanca: las frases más destacadas del encuentro histórico
El presidente de EE. UU. advirtió que no será "generoso" si gana "un comunista" y elogió el rumbo económico argentino. Frases clave del cónclave histórico
Pese a ello, advirtió sobre el resultado de las próximas elecciones: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.
“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte", aseguró Trump mirándolo al presidente argentino sentado junto a su hermana Karina. También lo acompañó en la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Las 14 frases más destacadas de Trump durante la conferencia de prensa
- "Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto".
- "Si él (por Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina".
- "Estamos contentos con la moneda argentina".
- "Es un economista tremendamente talentoso".
- "La elección está cerca y la victoria es muy importante".
- "No voy a ser generoso con un comunista que toma el dinero y lo arroja por la ventana. Son billones de dólares".
- "Quiero ver a la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta".
- "Escuché sobre él cuando estaba haciendo campaña y antes de eso era un gran economista y decía muchas cosas correctas y estaba en un modo conservador".
- "Presidente, quiero agradecerle. Es MAGA por completo. Hagamos a Argentina Grande Otra Vez".
- "El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance".
- "Se hizo muy popular y está al borde de un gran éxito económico y Scott (Bessent) está ayudándolo".
- "Es un gran honor tener al líder de Argentina, un lugar que amo y al que fui y uno de los más hermosos en el mundo".
- "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión".
- "Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros".
Las frases más destacadas de Milei
- "Creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad".
- "Además, quiero también felicitarlo por esa labor que es entender la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo, en especial en América Latina".
- "Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre".
- "No solo este gran logro que ha sido alcanzar la paz en Medio Oriente, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos".
- "Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente".
- "Quiero agradecer también al secretario Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez, provocado por los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos".