Trump le dio un fuerte respaldo a Milei pero condicionó su apoyo: "Si pierde, no seremos generosos"

encuentro milei trump El presidente Javier Milei recibió un fuerte respaldo del equipo de Donald Trump.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte", aseguró Trump mirándolo al presidente argentino sentado junto a su hermana Karina. También lo acompañó en la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad,Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

A su turno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó los motivos del swap con Argentina en un claro mensaje de apoyo a la gestión libertaria: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”.

"Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”, interrumpió Trump.

Y el mandatario estadounidense remató: "Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere”.

Luego de 55 minutos, el presidente de los Estados Unidos concluyó la conferencia de prensa y acto seguido arrancó el almuerzo con la comitiva argentina.

Milei felicitó a Trump por el acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Milei aprovechó la ocasión para reiterar sus felicitaciones al mandatario estadounidense por lograr un acuerdo de paz entre Israel y Hamas: "Me siento muy honrado especialmente en este momento que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en medio oriente. No solo este gran logro, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos".

"Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI. Agradecer el enorme trabajo que ha hecho el secretario (Scott) Bessent por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre", continuó Milei.

Durante la conferencia de prensa, Milei le entregó a Trump una plaqueta para destacar el acuerdo de paz logrado en Medio Oriente y una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados por Hamas.

donald trump carta familiares israeiles javier milei El presidente Javier Milei le obsequió un cuadro con una carta de las familias de los rehenes argentinos liberados por Hamas.

Trump afirmó que quiere que Argentina "no haga nada con China"

En otro momento de la conferencia un periodista le consultó a Trump sobre China: "Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”.

"Hay que tener cuidado con China a veces se pone en una postura muy dura”, deslizó y aprovechó la ocasión para cuestionar a Venezuela y la influencia del grupo Tren de Aragua.

Reunión entre Milei y Trump

El presidente Javier Milei se reunió este martes en Donald Trump en la Casa Blanca, luego del respaldo financiero que la gestión libertaria cerró la semana pasada con la administración republicana. El libertario y el líder republicano mantendrán un encuentro a solas, seguido de una reunión ampliada entre los equipos económicos de ambos países.

Posteriormente, la delegación argentina participó de un almuerzo de trabajo con funcionarios estadounidenses, de acuerdo con la agenda difundida por Presidencia.

Milei viajó a Estados Unidos acompañado por su hermana Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro Alec Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

milei viaje a israel .jpg Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Apoyo económico y político

La esperada audiencia entre los dos presidentes en el Salón Oval se concretó pocos días del apoyo financiero que se acordó con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como "histórico", añadiendo que "nos van a salir dólares de las orejas".

Trump intervino directamente en la economía argentina, al autorizar la compra de pesos locales y formalizar un swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina.

En el gobierno argentino crece el optimismo por una posible rebaja de aranceles y la llegada de inversiones extranjeras en sectores clave como el litio, el cobre, el uranio, las tierras raras y la energía. Eso se sumará a la proyectada construcción de un data center dedicado a procesar datos de inteligencia artificial en el país; que -de concretarse- será un hito en la infraestructura latinoamericana, según ya anticipó el propio Sam Altman, líder de OpenAI.

Milei participaría, por la tarde, en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre.

La agenda actualizada de Milei en Estados Unidos

1.50 - Arribo del Presidente a la Blair House.

14 - El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

14.15 - Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

15.30 - Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump.

17 - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk.

Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22 - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15 de octubre

8 - Arribo del Presidente a la ciudad de Buenos Aires.