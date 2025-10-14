Hebe Casado salió al cruce de Cristina Kirchner por las críticas a Milei y la trató de delincuente

tuit hebe casado cristina kirchner

La reacción de Hebe Casado para responderle a Cristina Kirchner

Donald Trump declaró a la prensa que está dispuesto a apoyar a Javier Milei pero condicionó el respaldo a los resultados de las elecciones. En principio se refirió a los comicios legislativos del 26 de octubre próximo aunque desde el gobierno nacional interpretaron que se refirió a las presidenciales de 2027 en las que el actual mandatario nacional irá por la reelección.

Lo cierto es que más allá de si el presidente estadounidense aludió a las elecciones que se vienen o a las que se harán en dos años más, Cristina Kirchner replicó las declaraciones que el republicano formuló: "Trump a Milei en Estados Unidos: 'Nuestros acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones'"l.

Frente a esa aseveración CFK dejó su breve conclusión: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!".

De inmediato saltó la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. La funcionaria le contestó en forma directa a Cristina en su cuenta de X.

"Argentinos ya saben que tienen que hacer para que esta delincuente y su séquito no vuelvan", fue la respuesta de la número dos del gobierno provincial.