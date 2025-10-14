Un mensaje de Cristina Kirchner este martes provocó una breve y fuerte respuesta de Hebe Casado poco después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunciara su respaldo a Javier Milei, sujeto al resultado de las elecciones.
Hebe Casado salió al cruce de Cristina Kirchner por las críticas a Milei y la trató de delincuente
Cristina Kirchner hizo un comentario respecto del apoyo de Donald Trump a Javier Milei. Hebe Casado contraatacó de inmediato
La vicegobernadora, fiel a su estilo confrontativo calificó directamente de delincuente a la ex presidenta de la Nación, que cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a 6 años y medio por corrupción en la causa Vialidad.
El cruce se produjo en redes sociales. Allí Hebe Casado salió a responder un posteo de Cristina Kirchner quien hizo una suerte de juego de palabras relacionando las declaraciones de Donald Trump sobre lo que "deben" hacer los argentinos.
La reacción de Hebe Casado para responderle a Cristina Kirchner
Donald Trump declaró a la prensa que está dispuesto a apoyar a Javier Milei pero condicionó el respaldo a los resultados de las elecciones. En principio se refirió a los comicios legislativos del 26 de octubre próximo aunque desde el gobierno nacional interpretaron que se refirió a las presidenciales de 2027 en las que el actual mandatario nacional irá por la reelección.
Lo cierto es que más allá de si el presidente estadounidense aludió a las elecciones que se vienen o a las que se harán en dos años más, Cristina Kirchner replicó las declaraciones que el republicano formuló: "Trump a Milei en Estados Unidos: 'Nuestros acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones'"l.
Frente a esa aseveración CFK dejó su breve conclusión: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!".
De inmediato saltó la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. La funcionaria le contestó en forma directa a Cristina en su cuenta de X.
"Argentinos ya saben que tienen que hacer para que esta delincuente y su séquito no vuelvan", fue la respuesta de la número dos del gobierno provincial.