Detallaron los cambios para las elecciones legislativas y lo que deben saber los votantes mendocinos

pravata elecciones 2025 ok La jueza federal Susana Pravata durante la conferencia de prensa de este martes.

Además, la jueza detalló las diferencias entre las boletas. La boleta nacional, que elegirá una sola categoría (Diputados Nacionales), es "mucho más pequeña" y se utilizará por primera vez en papel único. Será de color celeste y contendrá ocho columnas con los partidos y alianzas que participan.

Por su parte, la boleta provincial presentará un "dorso verde" y permitirá votar por Senadores Provinciales, Diputados Provinciales y Concejales en aquellos departamentos que tengan elección de ediles. Los colores y tamaños diferenciados buscan facilitar la identificación y evitar errores.

Tres autoridades de mesa en lugar de las dos habituales

Para asegurar la transparencia y rigurosidad del acto eleccionario, la Justicia Nacional Electoral, en convenio con la Provincia, ha dispuesto la presencia de tres autoridades de mesa en lugar de las dos habituales. Este tercer vocal se suma específicamente para "que sea muy riguroso en esto, en el control y la colaboración para que cada boleta sea depositada en la urna respectiva".

Además, se prevé una "cabina especial" en el lugar más accesible de cada escuela para personas con discapacidad, junto con cartelería explicativa sobre cómo votar y la oferta electoral completa.

elecciones 26 10

Ante la posibilidad de un error en el conteo o en el depósito, Pravata aseguró que se han "arbitrado todos los mecanismos posibles para tratar de evitar este error". En caso de una situación excepcional donde un votante se equivoque de urna, la Junta Nacional Electoral será la encargada de resolver, aunque enfatizó que los controles y la señalización son exhaustivos para prevenir tales incidentes.

Finalmente, la jueza Pravata reiteró que la instrucción es clara: el elector "va a tener que marcar, irse con las dos boletas a la cabina de votación, marcar y volver con las dos" para depositarlas correctamente, guiándose por los colores distintivos de cada una.

Por otra parte, la jueza federal solicitó a la población chequear en el padrón electoral las escuelas y mesas habilitadas, ya que 9 establecimientos fueron retirados de la elección por diversos problemas.