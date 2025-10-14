Vecinos de la Ciudad de Mendoza ya pueden consultar los perfiles de los candidatos en "Votá Informado"

La propuesta, en colaboración con la Red Ser Fiscal, busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, brindando información clara y verificada sobre quienes aspiran a representar a los mendocinos. En la plataforma, los usuarios pueden consultar el perfil y biografía de los candidatos, además de datos sobre los partidos políticos, su historia, alianzas y trayectoria.

También se incluyen en la plataforma secciones sobre derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral y las propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial, con el objetivo de ofrecer una mirada integral del contexto electoral.