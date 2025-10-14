La Ciudad de Mendoza habilitó la plataforma “Votá Informado”, una herramienta que permite a los vecinos conocer mejor a los candidatos a concejales antes de las próximas elecciones legistlativas.
Vecinos de la Ciudad de Mendoza ya pueden consultar los perfiles de los candidatos en "Votá Informado"
La iniciativa de la Ciudad de Mendoza permite acceder a datos de los aspirantes a ocupar una banca en el Concejo de cara a las elecciones legislativas 2025
La propuesta, en colaboración con la Red Ser Fiscal, busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, brindando información clara y verificada sobre quienes aspiran a representar a los mendocinos. En la plataforma, los usuarios pueden consultar el perfil y biografía de los candidatos, además de datos sobre los partidos políticos, su historia, alianzas y trayectoria.
También se incluyen en la plataforma secciones sobre derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral y las propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial, con el objetivo de ofrecer una mirada integral del contexto electoral.
De los 42 candidatos que se presentarán en las próximas elecciones municipales, 12 completaron la información solicitada y ya forman parte del listado público disponible.
Esta herramienta permite que los votantes puedan emitir su voto de manera más consciente y segura, comprendiendo que participar no es solo ejercer un derecho, sino también involucrarse activamente en la construcción del sistema democrático.
La información que podrán encontrar en la plataforma sobre los candidatos
- Perfil del candidato y su biografía.
- Perfiles de los partidos políticos: historia, alianzas y trayectoria.
- Derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral.
- Plataformas y propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial.