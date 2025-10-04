Inicio Política Ulpiano Suarez
Ulpiano Suarez supervisó el sistema de videovigilancia que integra el Anillo Digital de Seguridad

Este sistema consta de 90 cámaras de seguridad, entre ellas 30 lectoras de patentes que reportan en tiempo real al Centro de Monitoreo, detalló Ulpiano Suarez

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, supervisó los trabajos de instalación de una pantalla y cámaras con lectora de patentes en la intersección de calles Perú y Quintanilla. Esta incorporación se suma al proyecto de videovigilancia que desarrolla el municipio y que forma parte del Anillo Digital de Seguridad.

“Este sistema consta de 90 cámaras de seguridad distribuidas en todo el perímetro de la Ciudad, entre ellas 30 lectoras de patentes que reportan en tiempo real al Centro de Monitoreo y permiten activar alertas inmediatas en caso de vehículos con pedidos de captura o situaciones de riesgo”, destacó el jefe comunal.

Subrayó además que la iniciativa "representa una inversión de $800 millones, íntegramente realizada por el municipio“.

El intendente Ulpiano Suarez explicó las características del Anillo Digital de Seguridad.

Un lector de patentes para sumar seguridad a la Ciudad

Germán Foix, de Sercom, la empresa que lleva adelante la colocación de los dispositivos, expresó: "Instalamos un domo PTZ más una cámara NPR, con lectora de patentes. Toda esta tecnología lo que va a permitir es, en el ingreso a la Ciudad, poder visualizar todos los vehículos y motos que entran y tener, a través del Centro de Monitoreo, un control“.

El dispositivo cuenta con una cámara doble, una fija y otra con capacidad de giro de 360°, y tecnología de inteligencia artificial que permite detectar e identificar patentes, incluso aquellas que se encuentren alteradas o parcialmente cubiertas.

Además, la pantalla instalada, ubicada estratégicamente a 12 metros del paso vehicular, tiene la capacidad de mostrar mensajes informativos. Su puesta en funcionamiento está prevista para la próxima semana.

Con esta implementación, la Ciudad de Mendoza suma uno de los diez puntos visibles del anillo, que se complementan con otros diez de carácter no visible, alcanzando un total de 20. Estos se distribuyen en los principales accesos al territorio capitalino, monitoreando en tiempo real los ingresos y egresos al territorio capitalino, con el fin de reforzar el control y la prevención en coordinación con las fuerzas provinciales de seguridad.

El proyecto de videovigilancia urbana está enfocado en políticas de prevención y en la construcción de un modelo de seguridad inteligente al servicio de vecinos, vecinas y visitantes. Con la incorporación de estos 90 dispositivos, la Ciudad contará con cerca de 400 cámaras municipales monitoreando los distintos puntos del territorio capitalino.

En materia de seguridad, Ulpiano Suarez fue el primer intendente en solicitar el uso de las pistolas Taser para los preventores.

