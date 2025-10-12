Inicio Ovación Fútbol Ulpiano Suarez
Final de la Primera Nacional

Ulpiano Suarez: La felicidad de un hincha del Lobo e intendente con dos equipos en Primera

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, celebró el ascenso de Gimnasia y Esgrima como hincha e intendente: "Nos pone a la altura de las grandes ciudades"

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Ulpiano celebró el ascenso en Vicente López.

Ulpiano celebró el ascenso en Vicente López.

Foto: Cristian Lozano/UNO

El fanatismo futbolístico de una persona pública como es el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez no es algo oculto, por el contrario, él mismo se jacta de ser asiduo plateísta en el estadio Víctor Legrotaglie. El Yayo viajó a Vicente López y vivió este sábado un partido y un logro inolvidable para su ciudad y Mendoza toda.

El joven intendente es hincha de Gimnasia y Esgrima por herencia de sangre y cariño. Junto a su hijo Lautaro y un grupo de amigos, estuvieron en el triunfo del Lobo frente a Deportivo Madryn viviendo esa "montaña rusa" de emociones que fue la final definida por penales tras un durísimo 1 a 1.

futbol-primera nacional-final-ulpiano suarez y amigos
Ulpiano y Lautaro Suarez (arriba al medio) y el grupo de

Ulpiano y Lautaro Suarez (arriba al medio) y el grupo de "infaltables" hinchas de Gimnasia y Esgrima, entre ellos el colega Gonzalo Santo Tomás, alentando al Lobo este sábado en las tribunas de la cancha del Club Atlético Platense.

Ulpiano Suarez, el hincha de Gimnasia

Con la voz en un hilo de tanto festejar, casi desde el mismo estadio del Club Platense, escenario de la definición de la Primera Nacional, Ulpiano Suarez confesó lo vivido este "sábado de gloria" para los fanáticos Mensanas.

futbol-primera nacional-final-ulpiano suarez e hijo
El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, celebrando con su hijo Lautaro el triunfo y ascenso de Gimnasia y Esgrima dentro del campo de juego de Platense, escenario de la final de la Primera Nacional.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, celebrando con su hijo Lautaro el triunfo y ascenso de Gimnasia y Esgrima dentro del campo de juego de Platense, escenario de la final de la Primera Nacional.

"Con lo que me queda de voz, respondo, Esto es una enorme felicidad: estar en Primera, ser campeones, esto como hincha. Haber compartido con la familia, con mis dos hijos: uno, el más chico, Lautaro, que me ha acompañado a la cancha; con el más grande, que está en España pero se conectaba y también alentaba allá; con mis hermanos, con mi viejo el Gurí (Ulpiano padre), que me hizo hincha del Lobo y fue el partido anterior (con Defensores de Belgrano) y hoy no pudo acompañarnos", señaló orgulloso y feliz el político de 55 años que gobernará la Ciudad de Mendoza hasta el año 2027.

ulpiano 1
Ulpiano Suarez y Lautaro en el estadio Víctor Legrotaglie, cuando Gimnasia y Esgrima le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano en la fuecha 34ª (última) y logró meterse en la gran final de la Primera Nacional.

Ulpiano Suarez y Lautaro en el estadio Víctor Legrotaglie, cuando Gimnasia y Esgrima le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano en la fuecha 34ª (última) y logró meterse en la gran final de la Primera Nacional.

Luego agregó sobre esta especie de revancha del Lobo: "Es una felicidad también compartirlo con amigos que vamos siempre a la cancha y nos ubicamos en el mismo lugar, y que teníamos muy presente el resultado anterior en cancha de Belgrano (final del Reducido 2024) donde San Martín de San Juan nos dejó afuera, así que fue una revancha linda, que la disfrutamoscada minutos".

Ulpiano Suarez, el intendente de la Ciudad de Mendoza

Luego de bromear sobre la chapa que tendrá ahora Ulpiano como intendente de una ciudad con dos equipos en la Liga Profesional -Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia-, sobre el mandatario departamental godoycruceño Diego Costarelli, con toda seriedad Suarez destacó la importancia de este triunfo, más allá de lo deportivo: "Como intendente, esto también es muy bueno para la Ciudad: tener a dos equipos en Primera, nos pone a la altura de las grandes ciudades, como Córdoba, Rosario, La Plata".

Luego completó: "Ahora tenemos una gran responsabilidad, junto a la dirigencia de ambos clubes, para que todo esto que viene sean buenas noticias, por todo lo que genera el fútbol para la Ciudad de Mendoza", concluyó.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas