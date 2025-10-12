Ulpiano Suarez: La felicidad de un hincha del Lobo e intendente con dos equipos en Primera

futbol-primera nacional-final-ulpiano suarez e hijo El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, celebrando con su hijo Lautaro el triunfo y ascenso de Gimnasia y Esgrima dentro del campo de juego de Platense, escenario de la final de la Primera Nacional.

"Con lo que me queda de voz, respondo, Esto es una enorme felicidad: estar en Primera, ser campeones, esto como hincha. Haber compartido con la familia, con mis dos hijos: uno, el más chico, Lautaro, que me ha acompañado a la cancha; con el más grande, que está en España pero se conectaba y también alentaba allá; con mis hermanos, con mi viejo el Gurí (Ulpiano padre), que me hizo hincha del Lobo y fue el partido anterior (con Defensores de Belgrano) y hoy no pudo acompañarnos", señaló orgulloso y feliz el político de 55 años que gobernará la Ciudad de Mendoza hasta el año 2027.

ulpiano 1 Ulpiano Suarez y Lautaro en el estadio Víctor Legrotaglie, cuando Gimnasia y Esgrima le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano en la fuecha 34ª (última) y logró meterse en la gran final de la Primera Nacional. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Luego agregó sobre esta especie de revancha del Lobo: "Es una felicidad también compartirlo con amigos que vamos siempre a la cancha y nos ubicamos en el mismo lugar, y que teníamos muy presente el resultado anterior en cancha de Belgrano (final del Reducido 2024) donde San Martín de San Juan nos dejó afuera, así que fue una revancha linda, que la disfrutamoscada minutos".

Ulpiano Suarez, el intendente de la Ciudad de Mendoza

Luego de bromear sobre la chapa que tendrá ahora Ulpiano como intendente de una ciudad con dos equipos en la Liga Profesional -Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia-, sobre el mandatario departamental godoycruceño Diego Costarelli, con toda seriedad Suarez destacó la importancia de este triunfo, más allá de lo deportivo: "Como intendente, esto también es muy bueno para la Ciudad: tener a dos equipos en Primera, nos pone a la altura de las grandes ciudades, como Córdoba, Rosario, La Plata".

Luego completó: "Ahora tenemos una gran responsabilidad, junto a la dirigencia de ambos clubes, para que todo esto que viene sean buenas noticias, por todo lo que genera el fútbol para la Ciudad de Mendoza", concluyó.