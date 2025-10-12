Por qué hay que rociar el brócoli con vinagre antes de cocinarlo: ¿qué significa?

vinagre y brócoli El vinagre modifica las fibras y azúcares del brócoli encargados de generar gases en el intestino.

Si agregamos un poco de vinagre al agua de cocción, rociamos con vinagre de manzana el brócoli antes de cocinarlo o lo sumergimos en una mezcla de agua y vinagre: es posible reducir los gases tras su consumo.

El vinagre de manzana es la mejor opción para este procedimiento, está comprobado que tiene grandes beneficios para la salud intestinal y la digestión.

Puedes realizar el mismo truco con vinagre en otros vegetales o legumbres con el mismo problema. Ya sabes qué significa, ahora solo debes aplicarlo en tu cocina.

6 usos impresionantes del vinagre en la cocina

vinagre Lee bien la etiqueta de cada vinagre antes de utilizarlo en la cocina o en los alimentos.