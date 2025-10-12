Brutal pelea a la salida de un boliche: dos chicas fueron internadas.

Boliche pelea jovenes El brutal enfrentamiento se originó a la salida de un boliche donde varias chicas se pelearon ante la mirada de otros jóvenes. Foto gentileza cronica.com.ar

Más allá de la gravedad del enfrentamiento, en el cual muchos filmaron con sus teléfonos celulares en vez de ayudar para que la pelea no continuara, el hecho pasó desapercibido para los responsables de la seguridad que llegaron al lugar cuando el incidente había terminado.

La mamá de una de las jóvenes hizo la denuncia en una comisaría cercana, aunque por el momento no hay detenidos.

En las últimas horas se informó que las dos jóvenes que habían sido agredidas de manera brutal fueron dadas de alta luego de haber recibido asistencia medica en el Hospital Rossi.

El violento episodio de originó a la salida de un boliche, y los videos que comenzaron a circular en las últimas horas serán utilizados en la investigación. De hecho, la Fiscalía 1 de La Plata en turno está a cargo del caso y la madre de una de las agredidas ya se comunicó con la policía para pedir avances en la investigación.

Silvana, madre de una de las jóvenes, señaló en declaraciones al medio C5N que: “faltó prevención y a mi hija casi me la matan, todavía tiene marcas en la cabeza y en otras partes del cuerpo”, indicó.

Al dar su versión sobre lo que le dijo la menor, afirmó: "Al lado de ella se empezaron a pelear unas chicas y en un momento uno la acusó de pegarle a una de ellas. Mi hija dijo 'no tengo nada que ver' y le empezaron a pegar igual".

La mujer contó que ahí se sumaron otras 5 mujeres que empezaron a pegarle y que cuando la seguridad intervino ya había pasado la agresión. "La dejaron adentro un rato y la sacaron. Ella estaba mareada. Ahí la fueron a buscar otra vez y le empezaron a pegar otra vez".

La mamá de una de las heridas, dijo que "en cuestión de segundos todo se descontroló y ahí otras jóvenes le empezaron a pagar patadas en el piso, tal como se ve en un video. Inconscientemente se va para otro lado y ahí es cuando quedó inconsciente".

Comentó además que siempre habla con su hija del tema, de los robos, de la violencia en la calle, y que siempre le dijo "no te dejes pegar", a la vez aclaró que aseguró que "no participe de este tipo de hechos. Salvo que tenga que defenderse".

Según el medio 0221, la pelea sucedió ante la atenta mirada de distintos grupos de jóvenes que estaban en el lugar sin la intención de intervenir. "Algunos grabaron la escena y alentaron la violencia", indicaron algunos testigos.

Boliche pelea mujeres Dos chicas fueron internadas tras una violenta pelea de un grupo de jóvenes a la salida de un boliche. Una de ellas fue pateada en el piso. Foto gentileza latrochadigital.com.ar

En tanto, fuentes de la Comisaría 1ª de La Plata solicitó el informe médico elaborado en el Hospital Rossi para avanzar en la investigación, mientras se analizan las cámaras de vigilancia y se espera una calificación legal por el caso: “La pelea comenzó adentro del boliche y culminó afuera, a mi hija intentaron asesinarla, esto fue un homicidio en tentativa”, agregó Silvana.

En ese sentido, la denunciante aseguró que muchas de las mujeres que golpearon a su hija menor de edad, ya están identificadas.