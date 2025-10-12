Inicio Policiales Cocaína
Narcotráfico

Detuvieron a 2 mujeres con cocaína oculta en el cuerpo en un tour de compras que venía de Bolivia

Una joven de 19 años lideraba la organización. Las interceptaron en Caucete con 99 cápsulas de cocaína en el sistema digestivo de una de ellas

Por UNO
Dos mujeres fueron detenidas con 99 de cápsulas de cocaína en el cuerpo.

Dos mujeres fueron detenidas con 99 de cápsulas de cocaína en el cuerpo.

La Policía detuvo este sábado a dos mujeres que vendían cocaína en San Juan y Mendoza. La investigación de la división contra el narcotráfico identificó a una joven de 19 años como responsable de una red que utilizaba tours de compras para viajar a Bolivia, adquirir la droga y luego revenderla en el país, informó el Ministerio de Seguridad.

Esta chica viajaba frecuentemente a San Juan para visitar a su padre, quien se encuentra detenido en el penal de Chimbas por delitos vinculados con el narcotráfico.

El sábado, por orden del fiscal Daniel Rodríguez Infante, de la Unidad Fiscal Mendoza, personal policial interceptó a la mujer en un tour de compras sobre la ruta 141, en la intersección con la ruta 20, en Caucete, San Juan.

mujeres detenidas cocaina mendoza (1)
La joven de 19 a&ntilde;os estaba acompa&ntilde;ada de otra mujer de nacionalidad boliviana.

La joven de 19 años estaba acompañada de otra mujer de nacionalidad boliviana.

La sindicada estaba acompañada por otra mujer de nacionalidad boliviana. Los investigadores decidieron trasladarlas a un centro médico de San Juan ante la sospecha de que podrían transportar droga en cápsulas de cocaína en sus sistemas digestivos.

Una de las mujeres llevaba 99 cápsulas de cocaína en el cuerpo

Los efectivos descubrieron que una de ellas llevaba 99 cápsulas con un peso de 1,141 kilos de clorhidrato de cocaína, de acuerdo con fuentes policiales.

cocaina incautada cuerpo mujer
Llevaban 99 c&aacute;psulas de coca&iacute;na en el cuerpo.

Llevaban 99 cápsulas de cocaína en el cuerpo.

Además de las dos mujeres detenidas, la investigación continuó con 4 allanamientos -tres en el Valle de Uco y uno en el penal de Chimbas- que permitieron el secuestro de 4 teléfonos celulares, 1.600.000 pesos argentinos, U$S100 y 220 pesos bolivianos, comprobantes de transacciones nacionales e internacionales y documentación de relevancia para la investigación.

Ambas quedaron alojadas en la Unidad 32, ubicada entre las calles Avenida España y Pedro Molina, de Mendoza.

Temas relacionados:

Te puede interesar