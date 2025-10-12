Detuvieron a 2 mujeres con cocaína oculta en el cuerpo en un tour de compras que venía de Bolivia

mujeres detenidas cocaina mendoza (1) La joven de 19 años estaba acompañada de otra mujer de nacionalidad boliviana. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza

La sindicada estaba acompañada por otra mujer de nacionalidad boliviana. Los investigadores decidieron trasladarlas a un centro médico de San Juan ante la sospecha de que podrían transportar droga en cápsulas de cocaína en sus sistemas digestivos.

Una de las mujeres llevaba 99 cápsulas de cocaína en el cuerpo

Los efectivos descubrieron que una de ellas llevaba 99 cápsulas con un peso de 1,141 kilos de clorhidrato de cocaína, de acuerdo con fuentes policiales.

cocaina incautada cuerpo mujer Llevaban 99 cápsulas de cocaína en el cuerpo. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza

Además de las dos mujeres detenidas, la investigación continuó con 4 allanamientos -tres en el Valle de Uco y uno en el penal de Chimbas- que permitieron el secuestro de 4 teléfonos celulares, 1.600.000 pesos argentinos, U$S100 y 220 pesos bolivianos, comprobantes de transacciones nacionales e internacionales y documentación de relevancia para la investigación.

Ambas quedaron alojadas en la Unidad 32, ubicada entre las calles Avenida España y Pedro Molina, de Mendoza.