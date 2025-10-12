Buscan a un niño de 5 años tras el femicidio de su madre y su abuela.

niño búsqueda El niño de 5 años habría sido secuestrado por su padre luego de asesinar a su ex pareja y a la abuela del menor. Foto Ministerio Público Fiscal, Córdoba.

La desaparición del menor está directamente vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, ya activó la Alerta Sofía y los pedidos de captura a Interpol.

Por lo que se sabe hasta el momento, Laurta, padre del menor, de nacionalidad uruguaya, habría ingresado con un arma de fuego a la casa de las víctimas, ubicada en el barrio Villa Serrana, y, luego de cometer los femicidios contra su ex pareja y la madre de esta, se habría fugado con el niño hacia Uruguay por lo que se activaron las alertas correspondientes.

Laurta tiene antecedentes por violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que el hombre intentara ahorcarla en una ocasión anterior en una situación de violencia de género.

A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque. Un dato alarmante es que el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada "Varones Unidos".

Un niño de 5 años es buscado luego del femecidio de su madre y su abuela, que habrían sido asesinadas por el padre del menor.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba pidió colaboración para dar con el paradero del menor Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído del domicilio de su madre con fecha 11 de octubre de 2025.

