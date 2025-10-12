Incendio en un templo evangélico: dos niñas murieron en medio de una ceremonia.

Tragedia incendio bomberos Varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para sofocar el incendio que destruyó un templo evangélico. Foto gentileza puntal.com.ar

El fuego fue detectado por otra niña, de 10 años, quien rápidamente alertó a los adultos presentes, aunque a pesar de la rápida movilización para intentar atacar el incendio, las llamas se propagaron con velocidad.

El medio Córdoba24n indicó que efectivos del Distrito 24 llegaron rápidamente al lugar del siniestro y junto a miembros de la Dirección Bomberos de la Policía combatieron las llamas, permitiendo que los servicios de emergencia constataran los fallecimientos y brindaran asistencia a otras personas afectadas por el intenso humo.

Las autoridades indicaron que un hombre de 44 años resultó intoxicado por inhalación de monóxido de carbono y una mujer de 32 resultó con quemaduras en miembros superiores. Ambos fueron trasladados al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.

Además de la muerte de las dos menores, dos mujeres resultaron heridas de distinta gravedad. El servicio médico de emergencias brindaron atención médica en el lugar y luego fueron trasladadas a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación.

El jefe de Bomberos Sergio Cravero, encabezó el operativo en la zona afectada y supervisó las tareas junto a otros organismos provinciales. “La prioridad fue rescatar a las personas atrapadas y contener la propagación del fuego”, señalaron, a la vez que anunciaron que el incendio provocó la destrucción total del templo evangélico.

Tragedia incendio fuego Dos niñas murieron y varias personas sufrieron heridas y quemaduras en un incendio que se desató en un templo evangélico. Foto gentileza eldoce.tv

El incidente contó con un operativo coordinado de la Dirección Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba. Cravero, explicó que, aunque se lograron contener las llamas antes de que se extendieran a otras construcciones, no se pudo evitar el fatal desenlace para las dos niñas que fallecieron.

Por el momento, las causas del incendio son materia de investigación por parte de los peritos, mientras que personal especializado continuó trabajando en la zona afectada para determinar el origen del siniestro, tratando de establecer si se originó por una falla eléctrica o el mal funcionamiento de algún artefacto dentro de la habitación.