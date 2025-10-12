La cáscara de huevo puede ser utilizada en las plantas de tu jardín. 

La cáscara de huevo puede ser utilizada en las plantas de tu jardín. 

En el mundo de lo casero, muchas son las personas que tienen a las cáscaras de huevo consideradas como un elemento poderoso. En lugar de desecharlas, puedes hacer grandes cosas con cada una de ellas, y uno de los lugares en donde puedes ver su potencial es en el jardín de tu casa.

Las cáscaras de huevo pueden ser utilizadas para las plantas de tu jardín y, si bien la mejor forma de usar a las mismas es en el compost, otra menos famosa es la de frotar el elemento en las hojas de tus ejemplares.

Cáscaras de huevo.jpg
Las c&aacute;scaras de huevo pueden ser utilizadas en beneficio de las plantas de tu jard&iacute;n.&nbsp;

Las cáscaras de huevo pueden ser utilizadas en beneficio de las plantas de tu jardín.

Para qué sirve frotar cáscaras de huevo en las plantas del jardín

Las cáscaras de huevo son ricas en carbonato de calcio, vital para la estructura celular y el vigor de las plantas. Al mismo tiempo, ayudan a neutralizar la acidez del suelo, haciendo que sea más alcalino y mejorando la absorción de nutrientes por parte de tus ejemplares.

Como se dijo antes, el hecho de añadir cáscaras de huevo trituradas a tus plantas mejora la calidad de las mismas, al enriquecerlo con minerales como magnesio y potasio.

Además de estos beneficios, el hecho de frotar cáscaras de huevo en las hojas de las plantas puede servir como un excelente repelente de plagas. Con este truco casero, las babosas y los caracoles no aparecerán.

En los métodos de utilización, puedes triturar las cáscaras de huevo y frotarlas sobre las hojas de las plantas, o bien puedes hervirlas y crear un excelente fertilizante casero.

plantas jardin.jpg
El calcio es un nutriente esencial para el sano crecimiento de las plantas del jard&iacute;n.&nbsp;

El calcio es un nutriente esencial para el sano crecimiento de las plantas del jardín.

Frotar cáscaras de huevo en las plantas sirve principalmente para aportar calcio de liberación lenta, lo que fortalece las paredes celulares y promueve un crecimiento saludable, además de reducir la acidez del suelo y prevenir plagas como babosas y caracoles. ¿Conocías este truco casero?

Señales que indican que una planta necesita calcio

Las señales de deficiencia de calcio en las plantas incluyen el crecimiento atrofiado, la deformación y el rizado de las hojas jóvenes, la necrosis (quemado) en los bordes y puntas de las hojas, y el deterioro de las raíces, por nombrar algunos síntomas.

El desarrollo de frutos defectuosos como la pudrición apical en tomates, la menor resistencia a enfermedades y la caída de flores o frutos también pueden acompañar. Cuando esto ocurra, todo lo que tienes que hacer es recurrir a la cáscara de huevo.

Temas relacionados:

Te puede interesar