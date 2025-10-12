Como se dijo antes, el hecho de añadir cáscaras de huevo trituradas a tus plantas mejora la calidad de las mismas, al enriquecerlo con minerales como magnesio y potasio.

Además de estos beneficios, el hecho de frotar cáscaras de huevo en las hojas de las plantas puede servir como un excelente repelente de plagas. Con este truco casero, las babosas y los caracoles no aparecerán.

En los métodos de utilización, puedes triturar las cáscaras de huevo y frotarlas sobre las hojas de las plantas, o bien puedes hervirlas y crear un excelente fertilizante casero.

plantas jardin.jpg El calcio es un nutriente esencial para el sano crecimiento de las plantas del jardín.

Frotar cáscaras de huevo en las plantas sirve principalmente para aportar calcio de liberación lenta, lo que fortalece las paredes celulares y promueve un crecimiento saludable, además de reducir la acidez del suelo y prevenir plagas como babosas y caracoles. ¿Conocías este truco casero?

Señales que indican que una planta necesita calcio

Las señales de deficiencia de calcio en las plantas incluyen el crecimiento atrofiado, la deformación y el rizado de las hojas jóvenes, la necrosis (quemado) en los bordes y puntas de las hojas, y el deterioro de las raíces, por nombrar algunos síntomas.

El desarrollo de frutos defectuosos como la pudrición apical en tomates, la menor resistencia a enfermedades y la caída de flores o frutos también pueden acompañar. Cuando esto ocurra, todo lo que tienes que hacer es recurrir a la cáscara de huevo.