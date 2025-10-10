Inicio Sociedad Cáscara
Truco de jardinería

Transformá las cáscaras de huevo en oro para tu jazmín: cómo funciona y para qué sirve

Las cáscaras de huevo son un fertilizante natural lleno de calcio que puede ser increíblemente beneficiosas para tu jazmín. Te contamos por qué debes probarlo

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si querés que tu planta de jazmín florezca todo el año, hay un truco sencillo y natural que no puede faltar en tu jardín: las cáscaras de huevo trituradas. Este ingrediente, que solemos tirar a la basura, es en realidad un fertilizante ecológico y económico que aporta minerales esenciales al suelo.

El jazmín es una de las plantas más completas en el mundo de la jardinería. Son hermosas, sencillas de cuidar, decoran cualquier espacio y tienen un gran aroma. ¿Alguna vez tus abuelos o padres cortaron sus flores para dejarlas adentro de casa y que larguen su característico aroma? Sí, gran recuerdo de la infancia.

Lo cierto, es que si bien es una planta con todas características buenas, para que esté hermosa lleva un cuidado especial desde el inicio, y muchas veces se trata de un truco con elementos que hay en casa y que pocos ponen en práctica. Y estamos hablando de las cáscaras de huevo.

¿Por qué las cáscaras de huevo benefician al jazmín?

cascara de huevo
Usar cáscaras de huevo en el jazmín te ayudará a cuidar tus plantas sin químicos ni gastos. Además, ayudás al medioambiente reutilizando residuos orgánicos.

Las cáscaras de huevo están compuestas en un 97% de carbonato de calcio, un mineral fundamental para el desarrollo de las raíces y la fortaleza del tallo. Además, contienen magnesio, potasio y fósforo, que mejoran la estructura del suelo y ayudan a que la planta absorba mejor los nutrientes.

El calcio presente en las cáscaras contribuye al desarrollo de tallos y hojas más fuertes, mejorando la estructura general de la planta. Cuando el jazmín recibe calcio, sus hojas se mantienen verdes, firmes y libres de manchas, mientras que los brotes nuevos crecen con más energía.

Para poner en práctica este viejo truco de jardinero deberás reunir varias cáscaras de huevo lavadas y secas, luego tritúralas hasta que queden pedacitos pequeños. Puedes molerlo, pero los pedazos son mejores, ya que se crea una barrera de bordes puntiagudos que estorba a los caracoles y babosas que se posan en tu jazmín protegiéndola de manera natural.

jazmin
Con este simple truco, tu jazm&iacute;n se mantendr&aacute; m&aacute;s fuerte, florido y resistente todo el a&ntilde;o.

Con este simple truco, tu jazmín se mantendrá más fuerte, florido y resistente todo el año.

Tira las cáscaras de huevo directamente sobre la tierra o mézclalo con un poco de compost. Repetí el proceso cada 15 o 20 días, especialmente en esta etapa de primavera y verano, cuando el jazmín está en etapa de crecimiento y floración.

Beneficios de las cáscaras de huevo en el jazmín

  • El calcio evita que la planta se debilite o se parta fácilmente las raíces y tallos, por ende las fortalece.
  • El potasio y el fósforo estimulan la producción de capullos y flores, mejorando indudablemente la floración.
  • Enriquece el suelo porque aporta minerales naturales y mejora la aireación de la tierra de tu jardín en general.
  • La cáscara de huevo actúa como una barrera natural contra insectos que se posen en el jazmín.
  • Además, evita el exceso de acidez, equilibra el pH del suelo lo que es ideal para mantener un jazmín saludable.

