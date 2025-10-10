Transformá las cáscaras de huevo en oro para tu jazmín: cómo funciona y para qué sirve

¿Por qué las cáscaras de huevo benefician al jazmín?

cascara de huevo Usar cáscaras de huevo en el jazmín te ayudará a cuidar tus plantas sin químicos ni gastos. Además, ayudás al medioambiente reutilizando residuos orgánicos.

Las cáscaras de huevo están compuestas en un 97% de carbonato de calcio, un mineral fundamental para el desarrollo de las raíces y la fortaleza del tallo. Además, contienen magnesio, potasio y fósforo, que mejoran la estructura del suelo y ayudan a que la planta absorba mejor los nutrientes.

El calcio presente en las cáscaras contribuye al desarrollo de tallos y hojas más fuertes, mejorando la estructura general de la planta. Cuando el jazmín recibe calcio, sus hojas se mantienen verdes, firmes y libres de manchas, mientras que los brotes nuevos crecen con más energía.

Para poner en práctica este viejo truco de jardinero deberás reunir varias cáscaras de huevo lavadas y secas, luego tritúralas hasta que queden pedacitos pequeños. Puedes molerlo, pero los pedazos son mejores, ya que se crea una barrera de bordes puntiagudos que estorba a los caracoles y babosas que se posan en tu jazmín protegiéndola de manera natural.

jazmin Con este simple truco, tu jazmín se mantendrá más fuerte, florido y resistente todo el año.

Tira las cáscaras de huevo directamente sobre la tierra o mézclalo con un poco de compost. Repetí el proceso cada 15 o 20 días, especialmente en esta etapa de primavera y verano, cuando el jazmín está en etapa de crecimiento y floración.

Beneficios de las cáscaras de huevo en el jazmín